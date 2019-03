Tim Cook 指 Apple 前景非常樂觀　創新產品將會令人大嚇一跳

Apple 預計將會在 3 月底舉行 AirPods 2 及新 iPad 等產品的發布會,而 Tim Cook 日前就在一個投資者的聚會中,指 Apple 正在開發將會令市場震驚的新產品,而且對 Apple 的前景前所未有的樂觀。

根據 Bloomberg 報道,Tim Cook 日前在一次與投資者的聚會中,提到 Apple 正在為一件將會震驚市場(Blow you away)的新產品散播種子(planting seeds)同準備博一鋪(rolling the dice);Tim Cook 更加對投資者聲稱:「對 Apple 前景前所未有的樂觀」(never been more optimistic)。

Tim Cook 指 Apple 的前景前所未有的樂觀。(路透社、設計圖片)

雖然 Apple 自 2001 年度以來,首次在聖誕新年檔期出現銷售數字下調,不過 Tim Cook 似乎就未有對銷售數字有太大的擔心。官方除了早前將銷售量下跌歸咎於 $29 美元的電池更換計劃之外,Apple 亦在近期在多個地區,為 iPhone XR 提供減價及分期付款等措施刺激銷量,市場反應亦非常不俗。

iPhone XR 在多個地區推出減價及分期付費等促銷措施,以刺激開始放緩的 iPhone 銷量。(Apple)

Tim Cook 用到前景前所未有的樂觀去派定心丸,其中短期目標之一,就是將現時定價 US$1,200 的 MacBook Air Retina 系列價格下調。MacBook Air 系列一直是學生選購電腦的恩物,若果 Retina 版本價格下調,相信將會大大刺激其銷量。

Tim Cook 提到會將 MacBook Air Retina 售價下調,是其中一項在投資者聚會中比較實在將會執行的措施。(林勇攝)

另外,Tim Cook 亦提到,Apple 如無意外將會在 2020 年,達到在 2016 年所定立,將 US$ 250 億的內容服務收益翻倍的目標。Apple 在 3 月底的發布會,很有可能推出一項挑戰 Netflix 的串流影片服務,而且更可能發布一項全新的新聞訂閱服務,難怪 Tim Cook 對 Apple 的內容服務收益如此有信心。

Apple 已經有一系列關於 AirPods 及 Apple Watch 的長遠產品計劃。

另外,Tim Cook 當然有提及傳聞中將會是 3 月發布會主角的 AirPods 系列,他對投資者透露,Apple 已經有長遠的計劃,推出一系列令人驚訝(long, great roadmap of fantastic)的 AirPods 及 Apple Watch 相關產品。

ARKit 已經發展了一段時間,市場相信 AR 將會是 Tim Cook 口中 Blow you away 的發展方向。(Apple)

至於吹到將會將吹到你飛起(Blow you away),Apple 揸晒骰(rolling the dice)播緊種(planting seeds)的新產品,Tim Cook 就未有提供太多實際內容。從 planting seeds 一辭去推測,不難令人聯想到 Apple 在近年致力開發的 ARKit。

有網友對「Blow you away」有另類看法,開玩笑指應該會推出 Smart Fan。(MacRumors)

市場預計 Apple 可能推出類似 Microsoft HoloLens 的 AR 頭戴式產品,畢竟以手機屏幕進行 AR,應用範圍非常有限。另外自駕電動車亦是市場期望 Apple 將會發展的方向。不過,有外國網友就在 MacRumors 的討論串中以 Tim Cook 這一句「Blow you away」來開玩笑,指 Blow you away 的新產品很可能是暗示 Smart Fan 聰明風扇(Fan 亦語帶雙關指粉絲)的推出,多少反應了 Apple 擁躉對 Tim Cook 上任後缺乏創新的不滿。