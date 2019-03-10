網民懷舊摺機 Motorola StarTAC 重見天日　留言舊機大晒冷

Motorola StarTAC 摺龜可以話係當年（1997）震撼市場的存在，除了是歷史上首台摺機之外，亦是當年最小型的流動電話。近日有網民在《巴打絲打 Facebook Club》出帖，叫大家「有事唔好 WhatsApp 我，撥個輪俾我」，並附圖表示自己攞返當年的 StarTAC 出來用。強帖一出網民爭相舊機大晒冷，當中有幾多部是大家那些年用過的手機？

將Motorola StarTAC 摺龜文物出土的網民叫 Fa Chan，出帖並附圖表示自己正在使用 Motorola StarTAC，叫「親朋戚友」唔好 WhatsApp 自己。年紀輕的朋友可能唔知道，呢部 StarTAC 曾經是 90 年代末期的超級 Dream Phone，最初 GSM 版推出時曾經炒價達兩、三萬，點解咁誇張？因為 StarTAC 是歷史上第一部摺機（揭蓋手機不算摺機），而且 StarTAC（約 100g 重量）之前的手機，基本上都係「牛龜咁大隻」的存在。

網民 Fa Chan 在《巴打絲打 Facebook Club》出帖叫大家不要 WhatsApp 她，出圖表示自己正在使用出土文物 StarTAC，強帖激起千重浪。（《巴打絲打 Facebook Club》截圖）

由於 StarTAC 當年有分別推出，GSM 900 及 PCS 1800 版本，加上有使用大、細 SIM（Mini SIM）型號之分，所以就有網民質疑，到底手機是否能夠使用。年代久遠，記者亦都一把年紀，實在很難從照片判斷 StarTAC 是當年眾多版本的那一個；不過網民提出 SIM 卡的問題，其實可以從兩方面作答。首先，不論手機是 GSM 900 或者 PCS 1800 版本，現時網絡商仍然有少量支援有關制式的發射站運作中，不過覆蓋可能非常有限，而且基站亦會逐步由舊制式轉換作 4G 基站。

就好似 StarTAC 開創了細機的時代一樣，Fa Chan 同樣一石激起千重浪，巴絲打紛紛晒冷自己的舊手機，當中自然不乏一些曾經的經典，時代的眼淚，大家認得幾多部，當中又有無自己用過的手機？一齊按圖放大入去睇下！

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至於 SIM 卡大小的問題，大家購買儲值 SIM 卡時，除了卡中間大家會用到的 nanoSIM 或者 microSIM 外框之外，有無曾經疑惑過，SIM 卡為什麼要用信用卡大小的「包裝」？因為信用卡大小的卡身，其實並非包裝的一部分，而是當初的 GSM 手機，確實使用信用卡一樣大小的 SIM。換言之，大家將現時的 SIM 卡連「信用卡」部分插入舊式手機當中，原則上手機是可以成功辨認的。

SIM 其實可以支援舊手機解構圖（按圖放大）