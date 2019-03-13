【=LOVE】15歲嫩口妹妹齊藤なぎさ　單眼拍片電暈60萬日本網友

=LOVE成員齊藤なぎさ（Nagisa Saitō）在個人Twitter上PO出穿着露肩裙裝微Show小性感的影片，因為太過可愛而造成日本網民的話題。

按圖看更多=LOVE 15歲嫩口妹妹成員齊藤なぎさ偶像活動萌相▼

+ 9 + 8 + 7

以「單眼」表情拍片的齊藤，在影片中以雙馬尾為其特徵的她將頭髮抓了起來，眨眼後露出了害羞的微笑。對於這條影片Fans們的反應則是「太過小惡魔了」、「啊啊啊啊啊」、「為什麼要讓我看到這種東西呢！！」、「為什麼、為什麼可以如此可愛呢？真是的、太過可愛的都能讓人哭出來了」、 「比起眼瞳，都望向鎖骨去了」、「一邊讓人看到後頸的眨眼」等等的聚集了許多讚賞之聲，目前Like數已經突破3萬，超過60萬人次觀看，足見強大的「破壞力」。

將於這個春天從國中畢業的齊藤，首次主演的電影處女作《ナツヨゾラ》即將要上映，今後的發展動向將讓人更加關注。

將於這個春天從國中畢業的齊藤，首次主演的電影處女作《ナツヨゾラ》即將要上映，今後的發展動向將讓人更加關注（「夏の夜空と秋の夕日と冬の朝と春の風」官方宣傳照）

【本文獲「ATC Taiwan」授權轉載。】