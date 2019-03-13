【實測】無帶提款卡都可提款？港銀行推手機APP撳錢

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

電子錢包愈來愈方便，出街幾乎只需帶手機以及身份證就得，不過有時突然需要現金，無帶提款卡又好何是好？最近渣打銀行推出手機APP提款服務（QR Cash），只需要手機上進行提款步驟，然後直接到銀行ATM前一嘟QR Code就可以立刻拎錢，省時省力。

最近香港渣打銀行手機APP大更新，新加入「QR Cash」的功能，用家只需要跟足手機APP內提款步驟，然後再到渣打銀行ATM提款機前，一掃QR Code便可以立刻取款，不再需要提款卡，亦可以免除在ATM上繁複的步驟，的確是非常方便。不過究竟實際使用又如何？就讓記者親身實試撳錢，試一試是否那麼方便！

渣打手機APP提款步驟（按下圖放大解說）

+8
+7
+6

提款成功後便會收到email及sms短訊提示

手機APP提款後感

在外國早已有免提款卡的提款服務，今次終於有香港銀行跟著去做，的確是方便一眾時常忘記帶提款卡的用家（尤其現在已經不少將信用卡儲存在手機銀包之內，如Apple Pay、Google Pay等）。而且手機完成所有步驟後，只需要在銀行ATM上花不足1分鐘就可以提款，的確是方便不少。不過，如果將來可以有更多銀行對應，或可以「跨行」提款，那就更加方便了。

Uber十大失物排行榜：手機、銀包外…仲有估不到的物件？
Harry Potter: Wizards Unite 哈利波特AR手遊隨街捉玻璃獸．有片
Apple 3月25日發布會確定！Airpods 2、TV串流服務及新iPad將登場
WhatsApp iOS 版新功能　不儲存對方電話號碼都可發訊息？
10倍混合變焦手機4月推出！Huawei或OPPO誰先跑出？
日版PlayStation 4新功能可自行設定確定鍵　玩美版Game不怕撳錯
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。