【實測】無帶提款卡都可提款？港銀行推手機APP撳錢

電子錢包愈來愈方便，出街幾乎只需帶手機以及身份證就得，不過有時突然需要現金，無帶提款卡又好何是好？最近渣打銀行推出手機APP提款服務（QR Cash），只需要手機上進行提款步驟，然後直接到銀行ATM前一嘟QR Code就可以立刻拎錢，省時省力。

最近香港渣打銀行手機APP大更新，新加入「QR Cash」的功能，用家只需要跟足手機APP內提款步驟，然後再到渣打銀行ATM提款機前，一掃QR Code便可以立刻取款，不再需要提款卡，亦可以免除在ATM上繁複的步驟，的確是非常方便。不過究竟實際使用又如何？就讓記者親身實試撳錢，試一試是否那麼方便！

渣打手機APP提款步驟（按下圖放大解說）

+ 8 + 7 + 6

提款成功後便會收到email及sms短訊提示

手機APP提款後感

在外國早已有免提款卡的提款服務，今次終於有香港銀行跟著去做，的確是方便一眾時常忘記帶提款卡的用家（尤其現在已經不少將信用卡儲存在手機銀包之內，如Apple Pay、Google Pay等）。而且手機完成所有步驟後，只需要在銀行ATM上花不足1分鐘就可以提款，的確是方便不少。不過，如果將來可以有更多銀行對應，或可以「跨行」提款，那就更加方便了。