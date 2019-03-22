AirPods 2 新舊兩代比較！新用家入手？舊用家升級？一文詳解！

AirPods 2 將會在 Apple HK 正式推出，耳機功能上比較傳聞中稍為失色，未有官方認證防水亦未有黑色版本，不過 AirPods 一代用家究竟應不應該升級，還是應該簡單買一個無線充電盒就算？不如一齊研究下。

AirPods 2 已經在 Apple HK 官網正式接受預訂，而第一代亦已經功成身退正式下架。AirPods 2 配備普通充電盒定價 $1,299 跟上代維持不變，而無線充電盒版本 $1,599 則貴了 3 百元。問題來了，AirPods 2 在外型設計上跟上一代幾無分別，說好的黑色沒有了、傳聞的防水功能也沒有官方認證。第一代用戶最關心的，到底應否升級？

AirPods 2 在設計上，確實跟 AirPods 一代沒有太大分別，不過效能卻全面提升。（Apple）

雖然 AirPods 2 外型設計維持不變，不過內涵絕對是經過大升級。Apple 以全新製作的 H1 處理器，入替 AirPods 一代的 W1 處理器。科技博客 Brian Roelmmele 指出 H1 處理器的效能，等於每邊耳機當中都有一台 iPhone 4！H1 其中一個最大功能，在令到 AirPods 2 在平常配戴的情況一直在背景運作，只要用戶說出「喂 Siri」（Hey Siri），就可以啟動功能，毋須用戶觸控耳機就可以使用，非常方便。

大家誤以為 AirPods 2 的無線充電盒是重要升級，其實耳機當中的 H1 處理器才是大家應該注意的重點。（Apple）

Apple AirPods H1 chip (SOCs) has the processing power of an iPhone 4—in each ear!



Class 1 Bluetooth 5. H1 die size is ~12mm2.



Parts:

H1

Cypress SoC

Maxim audio codec

Bosch BMA280 accelerometer

STM 3 axis accelerometer

STM regulator

TI data converter

Goertek MEMs microphones pic.twitter.com/XDZIKZaKoa — Brian Roemmele (@BrianRoemmele) March 20, 2019

其實在 AirPods 第一代中的 W1 處理器，就已經起用類似助聽器中 DSP 數碼聲音處理器的概念，利用效能更強大的處理器，將聲音處理的工作，包括通話時所收錄的聲音、過濾背景雜音，以及播放音效等的解壓工作，在耳機當中處理，令 AirPods 有著頗為出眾的聲音表現。新處理器更好像當年 iPhone 5s 加入的 M7 處理器，可以低電耗在背景運作，令耳機可以更快速對應轉換裝置、用戶的聲控指令，甚至令藍牙傳輸的聲音延遲大幅降低 30%。

利用 H1 處理器去降低藍牙聲畫不同步的問題，可能是 Apple 不採用 aptX 藍牙制式的原因。aptX 現時只支援單向不多 40 milliseconds（微秒）的延緩。（Apple）

因為處理器效能的提升，AirPods 2 可以在充滿電的情況連續播放 5 小時的音樂或者作 3 小時的通話，而且充電 15 分鐘已經可以再提供 3 小時播放或者 2 小時通話。配合充電盒的話，AirPods 2 可以提供超過 24 小時的播放時間。

AirPods 2 睇多啲（按圖放大）

AirPods 2 的無線充碗盒其實並非一定要添購的產品。（Apple）

+ 4 + 3 + 2

對於上一代 AirPods 用家來說，若果大家入手的時間在大約在 2016 年尾到 2017 年中之間的話，考慮到電池的損耗，其實換機已經差不多時間了。至於應該購買普通還是無線充電盒版本，記者實在覺得是單純的個人喜好選擇。畢竟，AirPods 充電盒充電的時間，完全不影響大家使用耳機來收聽音樂。同樣道理，就算大家入手 AirPods 一代時間較遲，電池損耗不算嚴重，亦未必有須要入手無線充電盒。不過，若果想享受 AirPods 2 更方便的 Hey Siri 功能，及大幅減少的藍牙聲畫不同步情況，入手新一代是值得考慮的。