AirPods 2 新舊兩代比較！新用家入手？舊用家升級？一文詳解！

Apple AirPods H1 chip (SOCs) has the processing power of an iPhone 4—in each ear!



Class 1 Bluetooth 5. H1 die size is ~12mm2.



Parts:

H1

Cypress SoC

Maxim audio codec

Bosch BMA280 accelerometer

STM 3 axis accelerometer

STM regulator

TI data converter

Goertek MEMs microphones pic.twitter.com/XDZIKZaKoa