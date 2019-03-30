【初音未來】Miku Pop up store登陸台北　7月仲嚟香港開演唱會！

初音登陸台灣！日本知名虛擬歌手「初音未來」自 2007 年誕生以來，便受到世界各地廣大的歌迷歡迎。除了有無數的音樂作品外，在動漫、動畫、遊戲以至同人作品都看得到初音未來的蹤影。而今年初音未來除了將在 5 月於台灣、7月到香港舉辦巡演「MIKU EXPO 2019」外，在 4 月 2 日至 22 日於台北三創數位生活園區一樓的十二立方，品牌代理商 FANFANS 粉粉將帶來為期 21 天的快閃店「HATSUNE MIKU POP UP STORE」，為接下來5月的演唱會敲響暖場的序幕。

主辦單位表示，這次為期 21 天的「快閃店」除了有許多原創商品外，還將大量引入以往只有在日本才買到的限量商品。舉凡日本知名玩具製造商「Good Smile Company」旗下的限定款黏土人，還將開設日本北海道空運來台的「雪未來商品專區」；還有今年台北電玩展才開放預購的限定版「黏土人雪未來Snow Princess Ver.」及「figma 雪未來 Snow Princess ver.」將以現貨的方式供收藏家購買，不必再等預購寄貨！更讓人興奮的是每週都會更新限定商品，不容錯過。

初音未來的Pop Up Store將於4月2日至22日登陸台北，5月、7月仲會陸續於台灣同日本開show （ATC Taiwan提供）

另外，現場還搭設了大型螢幕及初音未來演唱會場景，並在於4 月 6 日及 13 日舉辦「Magical Mirai 2018 演唱會鑑賞」活動，讓各位歌迷們重新感受去年 9 月於東京幕張展覽館的感動。不論是喜愛初音未來的Fans、或者不曾瞭解ACG二次元世界的你，不妨到場逛逛，或許會發現意外驚喜。

《HATSUNE MIKU POP UP STORE》快閃店展覽資訊 日期：2019年 4 月 2 日至 22 日 地點：台北三創生活園區 1F 營業時間：星期日至星期四 11：00－21：30、星期五、六及國定假日 11：00－22：00

【本文獲「ATC Taiwan」授權轉載。】