Google台灣Tpark建新基地望聘4000人　研發5G產品打造亞洲矽谷

日前 Google 舉行「智慧台灣2019年度發表」，該公司裝置與服務資深副總裁 Rick Osterloh 於席上公布，未來會在台灣新北市興建全新辦公園區，成立新的大型研發中心，大量招募與進行人才培育計畫，希望請得更多女員工，預計在2020年實施，勢將台灣打造成亞洲矽谷！？

香港是亞洲金融中心，而台灣則很可能成為東方科研中心，事關Google正式開展於新北市Tpark（台北遠東通訊園區）建設新的研發總部計劃，Tpark位於新北市板橋區捷運亞東醫院站，可在40分鐘內到達桃園國際機場，而且連接台灣北部的旺區，鄰近市府行政樞紐，交通直達內湖科技園區（美麗華摩天輪一帶）及南港軟體園區。Tpark已備有5G和自動駕駛技術等實驗的健全環境，亦已有國際企業進駐，發展大有亞洲矽谷之感。

Google正式開展於新北市Tpark（台北遠東通訊園區）建設新的研發總部計劃。（網上圖片）

增聘女性員工

其實Google早在台北101設有辦公室，目前台灣Google擁有約2000名員工，Rick Osterloh表示新計劃希望足以容納比現時多一倍的員工，而短期內將會招募增聘數百位員工，人才培育面將是他們公司重點方針。他指Google願景能以台灣為發展核心，令這裡成為該公司亞洲最大的基地，未來會舉辦更多的校園招募以及大學教授交流活動，提供更多實習名額和工作機會，尤其會積極參與「Women in Tech」活動，鼓勵更多女性加入科技產業，並希望邀請台灣的人才與Google一起打造未來的科技產品。Tpark的辦公園區將和其他國家的Google一樣，提供開放舒適的工作環境，備有大量有益員工身心的設施，而落成後台北101的辦公室仍會持續運作。

Google裝置與服務資深副總裁Rick Osterloh與Google台灣董事總經理簡立峰。（Google圖片）

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新園區目前己動工，預計2020年可以使用，據外媒報導指Google一直目標都是以台灣作亞洲區基地，沒有考慮過香港或新加坡之類的城市，此外Rick Osterloh也言明「智慧台灣計畫」對Google來說很有意義而且只是開端。翻查資料，Google旗下的Pixel 3、Pixel 3XL、無線充電座等產品均是出自台灣團隊之手，日後加上Tpark的5G技術，發展實在令人期待。