Oppo Reno 全球首部 10 倍混合光學變焦手機發布

Oppo Reno 終於正式發布，這台配備 10x 混合光學變焦拍攝能力的旗艦新機，更採用了側旋自拍鏡及真全面屏配置，外型效能均讓人有所期待。（文：黎生）

Oppo Reno 的旗艦級版本將會率先搭配了 Oppo 自家研發的 10x 混合光學變焦鏡頭，利用廣角、標準加潛望鏡長焦距 3 鏡配合，使手機成功覆蓋 16 - 160mm「全焦段」，讓手機可以更能滿足用家的實際拍攝要求，亦使手機被坊間稱為 Huawei P30 Pro 的最大對手。

Oppo Reno 10x 變焦旗艦版本正式發布。

除了擁有出色的相機配置外，Oppo Reno 還率先採用了側旋自拍鏡設計。有別於 Pop-Up 式鏡頭，Oppo Reno 的自拍鏡在需要時才會於屏幕上方自動轉出，而配合 Oppo 自家研發的組件，可使轉動更為順暢及耐用。據官方資料所示最少可以進行 200,000 萬次的旋轉，意味讓用戶每天自拍 20 次，亦可以使用 27 年或以上，耐用度絕對不成問題。

而由於採用了全新的側旋自拍相機設計，使 Oppo Reno 擁有真全面屏顯示，其屏佔比達到 93.1%。雖然數據上未能突破上年度 Oppo Find X 的 93.8%，但視覺效果及實用程度上依然更優勝。另外，Oppo Reno 還採用了 Qualcomm Snapdragon 855 等旗艦級處理器，但售價最平只要人民幣 3,999，即約 HK$4,670。



來源：oppo

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