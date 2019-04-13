Samsung Galaxy Fold 官網開始登記有貨即通知？搶先用摺機做潮人

Samsung Galaxy Fold 預計將於 4 月 26 正式在美國發布，近日美國 Samsung 官網更出現了有關 Galaxy Fold 接收通知的登記頁面。看來一切已準備妥當，只待 4 月 26 日即可正式推出。（文：黎生）

Samsung Galaxy Fold 即將開賣絕對是手機界於 4 月最震撼的盛事，近日美國 Samsung 官方網頁亦作出更新，推出了全新有關 Galaxy Fold 的登記活動。用家只要填上姓名及電郵等基本個人資訊，便可以接收由 Samsung 主動發布有關 Galaxy Fold 的開賣資訊。

雖然官方並沒有公布登記後的銷售過程，但預計將會與香港網絡商往年慣常使用的方式類近；即用家可以憑 Samsung 所發出的訊息，依照其指示，便可以購買，讓一眾已準備了 美金 $1,980 個大洋的用家可以用最有效的途徑取得這部劃時代的新機。





至於香港雖然尚未公布開賣詳情，但據記者了解 Samsung 香港亦打算在短期內正式推出 Galaxy Fold，以滿足港人對新科技的追求。



來源：Samsung

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