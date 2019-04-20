玩IG踢出校？逼學生申報社交平台帳戶禁開分身　掀私隱與秩序爭議

學生哥玩Facebook、Instagram都要被踢出校？現代都市人生活幾乎離不開社交網絡（SNS）和即時通訊App。也許隔住個Mon交流的關係，有人討論得興起時發言肆無忌憚，有人利用社交平台講是非。社交媒體淪為散播失實流言的溫床，甚至變成網絡欺凌工具。某中學有見社交媒體影響青少年，竟施行鐵腕政策要求學生提交他們在FB、IG等SNS平台的全部帳戶名稱（ID）予校方監控！若學生使用申報ID以外的「分身」行事，可遭退學處分！

治亂世，用重典？日本某中學強制學生上報社交媒體ACC名，不願意公開、虛報或開設「分身」者須遭退學處分？當地新學年剛展開，Twitter一位「JK2」 （女高中二年級生）網民「@asanansonsi」（アサナン尊師）將她所就讀的高中所派發之一份問卷表格拍照分享上網。只見該表首先詢問學生有否使用Line、Instagram、Twitter、Facebook或其他社交媒體平台；如答「有」，學生便須寫上在該平台擁有的朋友數量。

Twitter女高中生網民「@asanansonsi」（アサナン尊師）將她所就讀的高中所派發的一份問卷表格拍照分享上網。該表問學生有否使用社交媒體平台。如有，學生便須寫上在該平台擁有的朋友數量，更要寫上自己的帳戶名稱。

如果只是打聽同學有無玩SNS、add了幾多Friends等瑣事，雖然有點八卦，但尚不算太大問題。一些教育工作者意識到近年社交媒體對青少年生活有不小影響，想吸納多些數據來研究亦屬情理之內。只是接下來的問題，便令アサナン尊師感到不安，直覺認定校方「不懷好意」。學校在表格中以命令般的口吻聲明：「這是針對那些在社交媒體使用方面回答『有』的人。為防範社交媒體引起的麻煩，本校將進行網絡巡邏。為防止出現任何問題，請寫下您在每個社交媒體使用的帳戶ID。」

學校要求學生就已使用的社交網絡帳戶名稱提供資料，意味着校方不單止可以查看學生即時或未來發表的內容，還可以查看他們的舊帖文。假設アサナン尊師現時16歲，由10歲起開始玩Twitter，她的未來老師有「追溯」權力，可以「考古」以審視她六年來的網上言行，作為其操行評分的根據。

アサナン尊師也算大膽，冒着得罪師長的風險，在Twitter推文直斥她高中這份問卷調查「非常黐線」。或許會有人認為アサナン尊師與她的同學大可在問卷中虛報自己沒有使用社交網絡，繼續保密他們真實的帳戶名稱，那樣發表甚麼也不怕學校監視了。只是道高一尺、魔高一丈，校方似乎一早已預計到會有學生企圖蒙矇混過關，便在問卷後段以近乎恫嚇的語氣聲明：「學生不得使用此表格以外的社交媒體帳戶。如果發現您使用的是未在此表格上聲明的帳戶，您將被停學。」換言之，不論是謊稱沒有玩SNS，抑或開設「分身」假Account秘密行事，如師長發現，就有被踢出校之虞！

事態發展更加匪夷所思，アサナン尊師向老師反映校方政策太過份時，對方的答覆竟是：

高中教育並非強制，如果你不喜歡這政策，你可自由退學。

《女王的教室》天海祐希劇照

老師強硬冷酷的回應，有幾分《女王的教室》中鐵面嚴師阿久津真矢（天海祐希）的霸氣，盡到令人無言。沒有高中學歷，在日本根本不可能找到糊口的工作。即使アサナン尊師自願轉校，也要多等一年才得以進行下一輪入學試和錄取程序。在高等教育升學面試或成年後的求職面試中，轉學紀錄也難免成為污點。

アサナン尊師的推文已獲得超過1萬5千多個喜歡和轉推，很多網民也認為該校政策荒謬，為アサナン尊師抱不平，提供建議者也多。有人認為學校侵犯學生私隱，質疑「教育者是否利用學校的立場來忽視個人尊嚴、並採取措施？」提議アサナン尊師向教育委員會投訴和報警。另有網民則希望該校教師身為「具備識字能力的普通成年人」，能夠在個人資料收集方面有點常識。此外也有人自稱是高中老師，直斥這個問卷調查是「為學校找藉口」：如果某學生在網上遇到問題（或製造問題），而他或她又沒有申報社交網絡帳戶，校方大可以學生沒有正確歸檔為由置身事外，不負起解決學生困境的責任。

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