昭和迷你電風扇！Takara Tomy 超懷舊 USB 插電真係用到

Takara Tomy 昭和迷你 USB 電風扇是昭和迷你家電玩具系列最新作品，雖然是「玩具」，不過這一把迷你 USB 電風扇跟同系列先前的作品一 樣，插電是真實可以用到的！

Takara Tomy 昭和迷你家電玩具系列，將一系列 70、80 年代的電氣用品以迷你 size 復刻推出，但卻維持一定程度的真實功能，市場自然非常受落！今次的昭和迷你 USB 電風扇，功能可謂最無限接近「原作」的一款，只要插到任何的 USB 電源，電風扇就會好似 70、80 年代的電風扇一樣：有風出！

Takara Tomy 昭和迷你 USB 電風扇，只要插電一樣可以當電風扇用，唔係得個樣！﹝Takara Tomy﹞

你唔好話，記者夜晚公司開夜，無晒冷氣都係靠 USB 電風扇救命架咋！若果用這一把 Takara Tomy 昭和迷你 USB 電風扇的話，起碼有返以前細個在屋企對著把風扇吹的感覺。

一齊重溫 Takara Tomy 昭和迷你家電玩具系列﹝按圖放大﹞

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Takara Tomy 昭和迷你家電玩具系列，之前就曾經推出可以作為藍牙喇叭播放音樂，外加捽碟功能的迷你唱盤；設有 FM/AM 收音機，更可以利用迷你卡式帶錄音的迷你卡式收音機；以及可以插部手機入去，但個樣似足 70 年代舊式木箱電視的迷你電視手機座。

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