Apple 最快19年尾出 AirPods 3？著名分析師：將會有兩個版本！

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

早前推出的 AirPods 2（新 AirPods）應該令不少果粉大失所望，實際上可說是只更新了無線充電功能，而且在 AirPower 推出無期的情況下，無線充電的 AirPods 更是得物無所用。不過，近日有分析指，Apple 或會在 2019 年年尾發布新的 AirPods（AirPods 3），甚至會同時推出兩個不同的版本。

雙版本 AirPods 強調「All-new Design」​

這次的預測是知名蘋果分析師郭明錤提出來的，他過往曾tip中無數Apple新產品；郭指 Apple 將會推出兩個不同版本的 Airpods ，分別是目前兩代的升級版（AirPod 3），以及一款全新設計的新款 AirPods。升級版的 Airpods 將會在現時的 AirPods 相似，估計售價也會在普通版 159 美元和支援無線充電功能的 199 美元之間。而新款的 AirPods，郭明錤並沒有指明和現時版本有什麼差異，只是強調「All-new Design」，暫時比較期望這個全新的設計可以帶給果粉什麼驚喜。

有機會推出各種顏色的 AirPods 嗎？但新色可以算All New Design嗎？（網上圖片）

改變生產方式

郭明錤更指出，兩款新的 AirPods 都會放棄目前 SMT（表面黏著技術) 和軟硬板設計，改用 SiP（封裝）設計提升組裝質素﹑節省內部空間和降低成本。最快將會在 2019 年第 4 季或 2020 年第 1 季公開。

新 AirPods 預測

在 AirPods 2 推出前，有很多消息傳出將會有黑色選擇，但最後也只有 1 代的白色。如年尾真的會推出升級版的 AirPods 3，除了以上生產方式改變外，相信很多人都非常期待見到傳說中的黑色，甚至是更多的顏色推出。而全新設計的 AirPods，Apple 的產品其實在設計上沒有多大的變化，由 Macbook﹑iPhone 到 iPad，每代之間都沒有極大的轉變（最明顯可能是 iPhone X 的 M字額）。所謂全新設計的 AirPods 難道會放棄現時的外形，推出如市面上沒有長型話筒的設計嗎？或如行入運動耳機的路線，令其更耐用﹑防水和防掉呢。果粉就拭目以待吧。

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

立即購票

武博專頁

Apple產品開倉劈價！MacBook、iPhone、Apple Watch低至一折平賣
iPhone 5G終於有？Apple官方回應最快 20xx年才推出市場
《SSSS.GRIDMAN》寶多六花&新条茜兩美少女Figure一同登場
【耳機評測】Fender TEN 2　鋼鐵紅．美隊藍兩款完全唔同聲？
「POKEMON CAFE」將舉辦《名偵探皮卡丘》期間限定聯名餐點活動
《Phoenix Point》開發團隊獲投資近225萬美金
【魚樂無窮】電子魚MIRO-5真魚動作、可變色！幾可亂真？5月推出
Apple加快MacBook鍵盤維修　Apple Store門市整機最快翌日攞得
全自動洗衣摺衫機技術過高？開發商破產！靠雙手做家務更有效率
Avengers不止endgame更有真GAME　細數復仇者經典好玩遊戲
【Cuphead攻略 Switch】茶杯頭好難玩？ 6個貼士助你克服難關！
Nokia 9 PureView 屏下指紋　更新後出現嚴重問題
Samsung Galaxy Fold 開賣日全球延期　官方正式公布最新安排
SD高達三國創傑傳試玩 曹操飛翼高達 董卓天意 孫堅迷惘 素組報告
史上十大最好賣遊戲！孖寶兄弟得第七 PUBG第五　第一名居然是
網傳中國禁遊戲抽蛋、打鬥有液體流出相關新指引　可能係假新聞？
Dyson V11吸塵機高科技功能檢閱、同V10／V8格定價為母親節做準備
Switch／STEAM《哆啦A夢牧場物語》繁中版　特別收錄內容公開
平成年代3大最受歡迎遊戲　《薩爾達傳說》只係排第2？
《熱血物語》最新作《River City Girls》公開！主角竟是女高中生
《進擊的巨人2 -Final Battle-》體驗版將推出　試玩立體機動裝置
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。