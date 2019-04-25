Apple 最快19年尾出 AirPods 3？著名分析師：將會有兩個版本！

早前推出的 AirPods 2（新 AirPods）應該令不少果粉大失所望，實際上可說是只更新了無線充電功能，而且在 AirPower 推出無期的情況下，無線充電的 AirPods 更是得物無所用。不過，近日有分析指，Apple 或會在 2019 年年尾發布新的 AirPods（AirPods 3），甚至會同時推出兩個不同的版本。

雙版本 AirPods 強調「All-new Design」​

這次的預測是知名蘋果分析師郭明錤提出來的，他過往曾tip中無數Apple新產品；郭指 Apple 將會推出兩個不同版本的 Airpods ，分別是目前兩代的升級版（AirPod 3），以及一款全新設計的新款 AirPods。升級版的 Airpods 將會在現時的 AirPods 相似，估計售價也會在普通版 159 美元和支援無線充電功能的 199 美元之間。而新款的 AirPods，郭明錤並沒有指明和現時版本有什麼差異，只是強調「All-new Design」，暫時比較期望這個全新的設計可以帶給果粉什麼驚喜。

有機會推出各種顏色的 AirPods 嗎？但新色可以算All New Design嗎？（網上圖片）

改變生產方式

郭明錤更指出，兩款新的 AirPods 都會放棄目前 SMT（表面黏著技術) 和軟硬板設計，改用 SiP（封裝）設計提升組裝質素﹑節省內部空間和降低成本。最快將會在 2019 年第 4 季或 2020 年第 1 季公開。

新 AirPods 預測

在 AirPods 2 推出前，有很多消息傳出將會有黑色選擇，但最後也只有 1 代的白色。如年尾真的會推出升級版的 AirPods 3，除了以上生產方式改變外，相信很多人都非常期待見到傳說中的黑色，甚至是更多的顏色推出。而全新設計的 AirPods，Apple 的產品其實在設計上沒有多大的變化，由 Macbook﹑iPhone 到 iPad，每代之間都沒有極大的轉變（最明顯可能是 iPhone X 的 M字額）。所謂全新設計的 AirPods 難道會放棄現時的外形，推出如市面上沒有長型話筒的設計嗎？或如行入運動耳機的路線，令其更耐用﹑防水和防掉呢。果粉就拭目以待吧。

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

立即購票

武博專頁