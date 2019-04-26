華為 P30 Pro 最高防水規格手機竟落水即壞？手機防水性能解構

近年有多款手機都以防水作招來，甚至以水中使用手機的宣傳片吸引用家目光，特別是一些熱愛水上活動的用家更難以抗拒「防水手機」四個字。華為最新款的手機 P30 Pro，就是最強防水級別的「IP68」規格手機，不過竟然有用家表示，只不慎把手機掉到水中，瞬間撿起後已無法啟動。到底是 P30 Pro 的防水檢測有問題，還是用家在使用上出錯呢？

P30 Pro 不敵馬桶

這名居於四川的用家（巫先生）表示，4 月 11 日在華為網上商店購入 P30 Pro 手機。而在同月 18 日他清洗馬桶時，不小心把手機掉到水中，已經馬上撿起手機，但 5 分鐘後就自動關機，而且無法再次啟動。結果要到專門店花 1,506 人民幣維修螢幕，更指主機板也燒壞了要再花錢更換。巫先生向職員了解， P30 Pro 只能針對生活濺水，但他亦指出 P30 Pro 是有著 IP68 的最高級別防水，即使不期望長期浸在水中使用，也未至於入水即壞。那到底 P30 Pro 的所謂 IP68 是如何得來呢？

巫先生的 P30 Pro 維修單（新浪新聞圖片）

實驗室條件下「防水」

華為就事件表示，實驗的防塵防水功能是已經達到 IP68 要求，但是在一定的實驗條件下得出來的，並不適用於日常生活的情況，而條件就是手機入水測驗前，先以專用防水膠堵住耳機孔和喇叭的小孔，再放入沒流動的 1.5 米深清水 30 分鐘，水溫和產品溫差不大於攝氏 5 度，才能達到聲稱的防水效果。試想一下，一般的消費者又怎會在這類事件發生前，明白到華為所謂的防水原來是這一回事，如果用作招來的防水效果只是勉強湊合出來，這已經等同誤導用家，難道期望用家都會把手機上的小孔全用專用膠塞堵上嗎？

電子產品防塵防水規格

P30 Pro 聲稱防塵防水規格達 IP68，那 IP68 又是一個怎樣的概念呢？ IP 是國際等級 (International Protection) 的縮寫，即國際認可的一個認證標準，後面的兩個數字即分別代表對固體及液體的防護能力。以 IP68 為例，「6」是固體防護；「8」是液體 (防水) 防護。前者以 0－6 級標示，後者以 0－8 級標示，因此 IP68 就是產品具有最高規格的防塵防水效果

等級 防塵效果 IP0X 無防護能力 IP1X 可防止/阻擋直徑大於 50mm 的異物侵入 IP2X 可防止/阻擋直徑大於 12.5mm 的異物侵入 IP3X 可防止/阻擋直徑大於 2.5mm 的異物侵入 IP4X 可防止/阻擋直徑大於 1mm 的異物侵入 IP5X 已經可防止/阻擋灰塵侵入 (不會產生有害沉積物) IP6X 完全密封，可防止/阻擋灰塵進入設備內 等級 說明 防水效果 IPX0 無防水 沒有任何防水能力與保護 IPX1 防滴型(I) 指在正常操作防止水滴進入，可以提供每分鐘降雨 3~5 毫米的防水保護，達 10 分鐘 IPX2 防滴型(II) 提供相同於 IPX1 的防水保護，但又通過可向上 15 度的四個定點防水測試。 IPX3 防雨型 防止噴水進入，提供每分鐘 10 公升流量，且 80~100KN/m2 的流量壓力，以 60 度內潑濺的防水保護達 5 分鐘。 IPX4 防濺型 防止潑水進入，等同 IPX3 的防水保護能力，但又通過各角度的防水潑濺測試。 IPX5 防噴射型 提供 3 公尺外以 6.3 厘米開口的噴嘴，射出相當於每分鐘 12.5 公升流量且 30KN/m2 的流水壓力，可抵抗低壓噴水槍水柱達 3 分鐘。 IPX6 防浪型 提供 3 公尺外以 12.5 厘米開口的噴嘴，射出相當於每分鐘 100 公升流量且 100KN/m2 的流水壓力，可抵抗高壓噴水槍水柱達 3 分鐘。 IPX7 防入侵型 可提供水下 1 公尺內，浸泡 30 分鐘的防水保護。 IPX8 水下型 可提供水下 1.5 公尺內，浸泡 30 分鐘的防水保護。

防水標準的限制

國際防護等級認證所定義的防水等級,都在是「靜止的清水」環境下測試出來，這是用家必須了解的一點。因此就算是 IPX8 的手機，被清水潑到當然沒有問題，不過在游泳池（假設池水是清水）內使用，就有機會因為水柱﹑花灑等衝擊式入水導致入水問題，這也是不屬於規格訂定的防水範圍。而且產品的防塵防水功能是有損耗性等，以及只限對清水的有防護性。而巫先生指，當時馬桶內的水是清水，電話買入也只是數天時間，就算了解完 IP 規格後，也難以為華為辯護，現在可斟酌的地方就只有馬桶內的水是否真是清水（沒有清潔液），否者是咸水還是淡水。

入水保養問題

巫先生的情況中，工作人員表示 P30 Pro 不是專業防水手機，如手機掉入水中浸水或液體浸入，也不在保養範圍，因此他才要自掏腰包更換螢幕。數年前 Sony 的 Xperia Z5 也出現差不多的問題，當時在宣傳片中，以能在水中使用為賣點吸引顧客，但在保養條款內寫明「入水不保」，而且在網站上表明不要在水中使用。可見，就算在宣傳中說得多麼動聽，甚至是有 IP68 的最高規格，如最後真的出現入水壞機的情況，官方大多不設保養，用家購買前要小心留意條款。

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