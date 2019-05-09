Apple Airpods 3 今年出．定價勢更高？著名蘋果分析師：制式全改

著名Apple分析師郭明錤推測AirPods 3將有全新規格、定價將高於目前所有型號，情報來自他上月發表的報告， 此說法剛獲Apple生產線相關報導支持。外界預期Apple Airpods無線耳機系列的新一代型號產品（下簡稱AirPods 3）將於今年年底發售，此觀望終獲權威人士及物證進一步認定。

Apple Airpods 3定價之高將大大超越前兩代？天風國際證券分析師郭明錤上月引用「4Q19 – 1Q20」時間表，指出Apple計劃最早於2019年第四季推出兩款全新型號的AirPods。其中一款是現有型號的更新版；而另一款將具有全新外形和尺寸，也會以更高定價發售。

如此報告意味着Apple將會繼續推出現有AirPods型號的更新版，價格可望維持於159美元（Lightning​版，約港幣1,240元）和199美元（無線版，約港幣​1,552元）的水位。同時，Apple也會在AirPods系列中推出規格更高的選項（簡稱AirPods 3），定價自然相對更高。

AirPods 2（林勇 攝）

外媒Digitimes於郭明錤發表報告的同日亦有報導，AirPods 3由現有AirPods型號的升級，將體現於「抗噪功能」上。Digitimes亦有新報導指出Apple的零件供應商已增加當下AirPods 2零件之出貨量。供應增量將維持至2020年初，不過該批零件預期不會用於AirPods 3的生產。

該新聞引述業內人士稱，台灣燿華電子股份有限公司（Unitech Printed Circuit Board）一直替Apple的AirPods 2生產線提高「軟硬複合印刷電路板」（Rigid-flex PCBs）的供應量。由訂單可見，這部署至少延長至2020年頭。然而，市場預測2019年底上市的AirPods 3將全面更新內部設計，可能採用SiP（System in Package 系統級封裝）而非軟硬複合印刷電路板。

AirPods 2 最主要的賣點，正是保護殼支援 Qi 無線充電功能（林勇 攝）

只有Apple官方正式公佈同時推出現有型號AirPods和AirPods 3，上述有關AirPods 3內部制式全改的說法才更合理，AirPods真正的定價也是到時先知。現時市面上大部份真無線耳機都採用軟硬複合印刷電路板，AirPods 3若放棄此組件，可期待功能發展方面也會另有走向。

AirPods是Apple日益重要的產品，據其最新財報顯示，AirPods、HomePod、Apple Watch等類別的配件價值已變得跟iPad一樣重要，Tim Cook也表示公司仍努力追上市場對AirPods的高需求。面對強勁競爭對手如Powerbeats Pro的面世，Apple在真無線耳機市場可能會越戰越勇吧。