2019夏天冷氣機購買攻略！香港品牌商行減價、換機、禮品優惠盤點

古語有云：夏日炎炎正好眠；但今人有云：太過炎熱好難眠。夏至，如果你家中冷氣機已太老爺幾近報廢，是時候以更有效節能之新機取替。今年不少冷氣品牌同電器行如大金、樂聲、豐澤及蘇寧推出大量冷氣減價、換機、換禮品優惠。下文詳細為大家介紹！

大金 Daikin

日本老字號，大金賣大包，正進行「換機月」推廣優惠期。即日起至5月31日，凡購買大金全線家用分體冷氣機系列，即可獲贈港幣500元超市禮券。

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要留意的是，顧客必須將購買冷氣機的單據、填妥之維修保用証和已安裝於室內牆上的冷氣機拍照，並將照片Whatsapp至指定電話做登記，後待禮券發放。截止登記日期為6月30日。

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樂聲 Panasonic

Panasonic為捉銷旗下R23環保雪種窗口冷氣機，推行「食住雪糕嘆冷氣 Panasonic | Häagen-Dazs™雪糕派對套裝獎賞計劃」。即日起至5月31日，凡購買任何該型號冷氣機，即可獲贈Häagen-Dazs™雪糕派對套裝禮券乙張。

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要留意的是，顧客必須親臨指定換領點出示冷氣機單據（列明商號、產品型號、數量及購買日期）、產品保修紀錄卡及清楚顯示機身編號的照片，以換領雪糕派對組合禮券。最後，顧客須攜同禮券到指定香港Häagen-Dazs™分店（部份店舖需於換領前4個工作天預訂）換領雪糕派對套裝。

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豐澤 Fortress

豐澤正進行「豐澤今夏大晒『冷』」推廣優惠期。有超過400款冷氣型號可供選購，當中大量減價港幣200元以上。另提供贈品、優惠、銀行回贈和免息分期等著數。

禮品贈送方面，已知贈品有Buffalo不銹鋼雞骨剪及冷氣機清潔服務（1次）。5、6月份以Boc Pay簽賬滿指定金額可賺高達港幣1,200元現金回贈。

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豐澤另提供WhatsApp遙距睇位及咨詢，亦提供「一站式」免費安裝保養、安裝價格保證及延長保養服務。

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豐澤港幣4,000元樓下有交易之部份品牌型號機種（點圖放大看詳情）：

蘇寧 Suning

蘇寧正進行「涼『快』今夏」推廣優惠期，提供24小時一Take過上門送裝服務。即日起至10月31日，顧客只要購買窗口式冷氣機或精選分體式冷氣機，即可享有4重安裝優惠，免費獲贈：標準安裝服務（價值高達港幣3,080元）、27個月安裝保養、安裝價格保證及精美禮品（1份）。

禮品方面，買滿港幣2,000元可獲贈Cardiss納米超濃縮洗衣片（30片）（價值港幣42元）；買滿港幣4,000元可獲贈16cm不銹鋼鍋（1個）（價值高達港幣488元）或美亞砧板連食物托盤（1套）。

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蘇寧精選推介冷氣機（點圖放大看詳情）：