華為新機都用到 YouTube，Gmail！5 大用家要知禁令下的疑問

【Google 禁令 Hwawei 華為手機】Google 稍早前宣布跟從美國政府法令、即日起停止為華為提供軟、硬件技術支援；雖然 Google 在不久後即另外提供官方聲明，派定心丸指現有的華為手機不受影響、可以繼續使用，然而華為未推出市場的新機是鐵定會受影響了。 只不過新機受影響到甚麼程度，由於 Google、華為雙方暫時未有一個官方說法，網上言論倒難以受控，不少網民逕自將華為新機下降成「垃圾」評級，指它們隨時除了打電話就沒有任何功能。

然而實際情況又是如何？筆者就為大家集中了幾個目前網上針對是次 Google 對華為禁令的幾個常見問題，與大家好好拆解。

1. 不能用 Android 系統？

不少人聽到 Google 與華為「斷絕關係」，第一件事就是想到華為將不可以用Google 的手機操作系統 Android 來製造手機，在沒有自家系統的前提下將會完全失去出機能力。但其實 Google 一直有名為 AOSP、即 Android Open Source Project 的開源計劃，任何廠商不需要經過 Google 許可都可以在自家開發的機器上安裝 Android 系統，故華為未來出機依然可以用到 Android。

只不過，有系統也並不代表華為新機可以達到目前已推出機種的十成功能，事關在國際版本的 Android 手機當中，要使用某些核心軟件如 Google Play，就需要安裝 Google Service Framework，而這是需要 Google 方面的授權的，故今次 Google 禁令最直接影響的，其實就是這一個部份。



目前在香港市場有大量內地版本的 Android 手機，本身就是用 AOSP 安裝 Android 系統，故沒有 Google Play 是十分常見的水貨機問題之一

2. Google Maps、GMail、YouTube 不能使用？

國外網站指出，在失去了 Google Service Framework 的情況下，華為新機將不可以用到 Google 的其他服務，包括 Google Maps、GMail 以及 YouTube 等等。 但其實這個講法存在謬誤，事關 Google Maps、GMail、YouTube 等幾個常用的 Android 服務，實際上只是幾個 Apps，只要透過 APK 一樣可以安裝到手機之上。



不過，要在手機上用 Google 帳號登入以享用更好的服務（尤其是 Gmail…），就需要用後期安裝的方式為手機安裝 Google Service Framework，只不過穩定性一定沒有由廠方調校般好，時會出現 App 強制彈出的情形。

不過如果真的沒法在手機上以 App 順利運行以上 Google 服務，其實還可以透過網頁版本、亦即是俗稱的「M 版」進行操作的。

3. Google Pay 不能使用？

既然絕大部份 Google 服務都可以用 App 形式或網頁形式運行，年前 Google 開始推行的支付服務、Google Pay 又如何？

關於這個服務，背後牽涉的問題就更為複雜，除了需要安裝 Apps 之外，在支付時還需要 Google 方面提供保安解碼的技術支援，故在沒有官方認證的 Google Servce Framework 之下，用戶是不可能用華為新機進行 Google Pay Android 支付的。

4. 沒有 Apps 可以安裝？

Google Play 是 Android 手機用戶日常用以安裝 Apps 的重要渠道，沒有 Google Play 是是否就等如沒有 Apps 用？其實不然。

眾所周知 Android 系統可以透過 APK 檔案的方式安裝新 Apps，而長久以來，沒有 Google Play 的內地市場亦推出了大量類似的 App 市場，同樣可以為未來的華為新機提供 Apps 的安裝支援。

華為近年在國內機預載的 App Gallery 就是這類型的 App Store

然而，值得一提的，是 APK 檔案多是由網上人士從 Google Play 下載完後再自行封裝，故來源多是較為知名的國際版本 Apps，一些比較本地的 Apps 如《八達通》、《Payme》等等，在未來或難以找到來源供華為機使用。

5. 新華為機更容易受病毒入侵？