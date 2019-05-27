【麵包控注意】三菱吐司神器獲日本網民力推！自製完美多士沒難度

單單一片剛出爐、香氣噴噴的多士（吐司），已經經令不少人垂涎三尺，去年被喻為吐司神器的BALMUDA The Toaster更令不少人瘋搶。最近日本三菱就推出了一款設計獨特的小型多士烤爐（吐司烤爐），聲稱可以簡單製作80款不同口感的「究極」多士，更不少網民力推，究竟這台多士烤爐有幾神奇？

早前在日本推出的三菱小型多士烤爐，局限在一次只可以烤焗一片吐司，對於要製作多片三文治或想多人同時享用的話就比較麻煩，但為着嚐到一件究極吐司，唯有作此犧牲吧！

這個多士爐設計最獨特的地方，便是其「封密式」烤焗設計，有別於一般「半開放式」設計的烤爐。官方指參考現時智能電飯煲的設計，以上下發熱板烤焗麵包，面層酥脆，而「封密式」設計可有效封鎖麵包內的水份及香氣，令多士更好食。

簡單製作超好味的多士（三菱電機）

三菱吐司神器最近推出，不少日本網民力推（三菱電機）

最特別是，這多士烤爐有超多模式選擇，例如可選擇「一般方包」、「冷凍方包」或製作「西多士」等，而且亦可以選擇方包的厚度，從而自動設定烤焗時間以及溫度等。另外，用家亦可以選擇多士色澤及烤焗程度，例如，喜歡脆口一點的便選擇「燶」一點等。另外，這多士神器有多達80幾種不同的口感配搭，吐司控必愛！

超多模式選擇，不同口感的吐司都可以簡單製作。（三菱電機）

比起BALMUDA The Toaster更細更輕巧（圖片來源：價格.com）

因為機身以隔熱物料製造，烤焗時機身不會太熱。（圖片來源：格價.com）

暫時該多士烤爐只在日本推出，還未知道香港會否有機會返貨，但如果吐司控有興趣的話，大可以上日本Amazon網購，連運費大約32000日圓左右（港幣$2,300），不過大家要留意這些日本電器只對應100v電壓，如果香港使要一定要配搭高出力（2000w或以上）的220v＞100v變壓火牛才可。