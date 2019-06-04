iOS 13 登場　雙 AirPods 播歌 360 度實景地圖唔止黑介面咁簡單

iOS 13 在 WWDC 2019 中正式發表，為 iPhone 帶來雙 AirPods 聽歌、360 度地圖實景、強化的影樓燈光效果、簡易剪片工具、Sign in with Apple 私隱工具、滑動式文字輸入，Apps 更加慳位、ARKit 3，以及 Memoji 貼圖等新功能，當然不止 Dark Mode 咁簡單。

iOS 13 正式發布，而且將會在秋季正式推出，iPhone 6s 系列及 iPhone SE 以上可以成功升級，不過 iPhone 6 及 6 Plus 或更舊的型號將會被淘汰。而 iPod touch 方面，就只支援剛推出的第 7 代。

Dark Mode 正式登場

iOS 13 的 Dark Mode 除了一般介面變黑外，主介面及 Icon 亦會換暗色調。（林勇攝）

今次 iOS 13 一如市場所料，加入 Dark Mode 功能，令開始採用 OLED 屏幕的 X、XS 系列 iPhone 更省電。用戶可以在控制中心加入捷徑手動開啟，或者定時開啟 Dark Mode，令晚上使用 iPhone 時雙眼更加舒適。第三方軟件亦可以利用新的 API 將 Dark Mode 加入到自己的 Apps 當中。

雙 AirPods 播歌情侶放閃必用

唔係晒命，但有命唔係唔晒呀？兩個人兩對 AirPods 一齊聽一部 iPhone 的歌，這叫放閃。（林勇攝）

自從 AirPods 推出以來，不少情侶已經以一人戴一邊的方式分享音樂。iOS 13 加入雙 AirPods 播歌功能，同一部 iPhone 可以同時連接兩對 AirPods，讓大家可以跟朋友或者情人分享音樂或者一起觀看電影，不用再一人戴一邊那樣造作。

強化影樓燈光及黑白拍攝效果

iOS 13 的「High-Key Mono」拍攝效果，拍攝出以大白底為背景的黑白照。（林勇攝）

iOS 13 為 XS、XS Max 及 XR 加入強化的影樓燈光效果，可以將影樓燈光效果的「燈光」從人像移近或移遠，製造出不同的燈光拍攝效果。iOS 13 更加入「High-Key Mono」拍攝效果，可以拍攝出以大白底為背景的黑白照，充滿經典風味。

「相片」加入新瀏覽分類及影片編輯功能

「相片」可以根據日、月、年分類瀏覽相片。（Apple）

「相片」App 加入全新的相片分類方式，可以用日、月、年去分類相片，相集的縮圖亦可以隨意放大縮小，方便用戶尋找相片。「相片」會自己將相片依事件、日期、生日等分類，另外「相片」更會以機械學習功能，自動為你在相片專輯中移除重複，或類似拍攝文件、截圖等一類工具相片。

「相片」中修輯影片，可以跟修輯相片一樣使用各項功能。（Apple）

另外「相片」App 更可以為相片及影片加入各類濾鏡，調整白平衡、銳利度、降噪等修輯，影片同樣可以旋轉、裁剪大小，而且更支援 4K 60fps 或者 1080p 240fps 的慢動作影片修輯。

360 度實境 Look Around 單挑 Google Maps

Apple Maps 加入 360 度實境「Look Around」，單挑 Google Maps。（Apple）

iOS 13 為 Apple Maps 大幅提升了各項功能，其中最注目的應該要數「Look Around」新功能，讓用戶可以在 Apple Maps 中開啟地點的實境圖像，而且可以 360 度去各方向瀏覽，示範畫面感覺比 Google Maps 更順暢，未知實際使用會否是相同體驗。

基本上 Apple Maps 可以說是重新由頭再製作，圖資更詳盡，加入各種 3D 建築物資訊外，用戶更可以跟朋友分享預計到步時間、地圖加入公眾交通時間表、航班資訊，地圖更加入地點資訊卡，可以提供好像 Apple Store 的 Today@Apple 一類資訊。

Sign in with Apple 強力私隱工具

Sign in with Apple 讓用戶可以隨機產生電郵作登記之用。（Apple）

Sign in with Apple 是跟大家網上常用以 Google 或 Facebook 帳號登入類似的工具，不過 Apple 就強化了私隱部分，除可以使用 Face ID 或 Touch ID 認證外，Apple 更讓用戶可以選擇是否分享電郵地址，或者向對方提供一個隨機產生的電郵，再將電郵轉寄到自己的郵箱中，讓用戶可以隨時取消對方的電郵訊息。

iOS 13 讓用戶可以限制 Apps 只能夠獲得使用一次的定位權限。（Apple）

另外 iOS 13 更讓用戶可以選擇只容許 Apps 使用定位功能一次，另外若有 Apps 想使用定位功能，用戶亦一定會收到通知；Wi-Fi 及藍牙等功能，亦必須獲用戶授權才可以使用。

Memoji 貼圖及加入更多素材

Memoji 加入更多素材、顏色選擇，避免大家「撞樣」。（Apple）

iOS 13 為 Memoji 加入更多素材，好像崩牙、AirPods、多款帽子、頭飾，避免大家「撞樣」之餘，用戶更可以利用自己的 Memoji 或者任何 Animoji 製作表情包，以貼圖形式發送，更支援好像 WeChat 等第三方 Apps。另外，除了 iPhone X 系等配備 TrueDepth 前鏡機種之外，配備 A9 處理器或以上的 iOS 裝置都可以使用 Memoji 貼圖（但不是跟前鏡同步表情的 Memoji）。

ARKit 3 大幅強化 AR 功能

ARKit 3 強化 People Occlusion，可以輕易以人物加入到 AR 景物當中。（Apple）

iOS 13 支援 ARKit 3，開發者配合 RealityKit 及 Reality Composer，可以透過 iPhone 鏡頭，將人物輕易加入到 AR 物件當中（People Occlusion），另外更可以利用 Motion Capture 功能，輕易令鏡頭中人的動作跟 AR角色同步。現場就以 MineCraft AR，示範如何在現實中建築 AR 物件，用戶更可以走入 AR 物件當中。

其他 iOS 13 新功能（按圖放大）

+ 2

iOS 13 將會加入跟 iPadOS 一樣的手勢操作，可以在文件中以 3 指收縮作 copy、放開 3 指作 paste、3 指向左掃 undo、3 指向右掃 redo。iOS 13 開發者版本已經開始發放，而公開測試將會在 7 月開始，大家記得留意《宅民黨》的更進報道。