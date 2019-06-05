iOS 13再有新功能！解鎖App Store下載MB數限制用家要小心爆數據

早前舉行的 Apple 發佈會 WWDC 2019，公布了 iOS 和 新的 iPadOS 等重點軟件更新。而 iOS 13 的新功能甚至多得在 WWDC 2019 埸內也未能盡錄，其後有外國傳媒就在 iOS 13 的開發者測試版本中發現，原本在 App Store 的下載限制已經解除，這應該是不少用家的福音。

限制 200MB 容量 Apps

到目前的版本為止，iOS 用家在 App Store 下載 任何 Apps 時，如容量超過 200MB 的話，就必須使用 Wi-Fi 下載。在 10 年前沒有太多無限上網或高速 plan 的情況來看，這個限制沒什麼大不了。不過現在很多用家都趨向使用無限數據，而且速度快。這個設定就由保護用家的數據變成麻煩限制，對於熱愛下載手遊的用家來說極不方便，有時甚至阻礙更新。

iOS 13 解鎖下載容量

iOS 13 的開發者測試版本中，在「設定」﹑「iTunes 與 App Store」內多了一個新的功能「App 下載項目」設定，進入後可以由用家自行選擇下載的限制，分別是「永遠允許」﹑「超過 200 MB 時詢問」和「先詢問」。只要用家設定為「永遠允許」，就可以在使用流動數據的情況下，無視 Apps 的容量進行下載，並不會彈出下載容量過大的警告，不過相對地如果數據不是無限的朋友就要小心注意。

配合 4.5G／5G 發展

現時所謂真無限數據或 4.5G 的數據，早己應付到大容量的 Apps 下載工作，而 5G 也看似事在必行的情況下，行動數據的下載限制真的不應存在。如 iOS 13 最後在秋季推出時的版本，能夠留下這個可以讓用家自己決定限制和警告的功能，的確大大減少了使用 App Store 的麻煩。不過，到時用家自己也是小心，如不是無限數據，以及正在國外開啟漫遊數據時，就應該要使用下載警告，以免造成過量使用數據招來不必要的數據費用開支。

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