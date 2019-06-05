iOS13、iPadOS 支援 PS4 手掣！出街 remote play 同手遊都用得

WWDC 2019 打頭陣公布的 tvOS，本來不是太多人關注，始終在香港使用 Apple TV 的人也不算多。不過，tvOS 支援 PS4 和 Xbox One 手掣的功能，吸引到部分玩家的眼球。發布會後，有用家在開發者測試版中發現，iOS 13 和 iPadOS 也將會支援這個功能，這應該算是 WWDC 2019 沒有在台上公開的驚喜。

Sony 官方宣布

本來在 WWDC 2019 的台上，只公布了 tvOS 將可以用 DualShock 4 和 Xbox One 的手掣操作。不過 Apple TV 的使用情況仍不普遍，就算支援了這兩款主流遊戲機的手掣也只有少部分人受惠。在 WWDC 2019 完結不久，Sony 就在官方 Twitter 上表示，除了 tvOS 外，DualShock 4 更支援 iOS 13 和 iPadOS。

Sony 在官方 Twitter 表示，DualShock 4 可在 iOS 13﹑ iPadOS 和 tvOS上使用（@playstation Twitter 網站截圖）

PS4 remote play

Sony 早前在 iOS 上，推出了一個名為「PS4 remote play」的應用程式，玩家可以在 iOS 裝置上連接 PS4，出街也能玩到 PS4 上的遊戲。可是玩家只能使用畫面上的虛擬按鍵操作，就算畫面沒有延遲，但這種操作方法也難以流暢地遊戲 PS4 上的遊戲。有玩家測試在 iPadOS 上開啟 remote play，發現已經可以直接用 DualShock 4 遊戲，不用再使用畫面上的虛擬按鍵。

目前使用 PS4 remote play 要透過畫面上的虛擬按鍵操作（App Store 圖片）

Apple Arcade

在 3 月的發布會中，Apple 公開了將會推出 Apple Arcade。用戶訂閱後就可以玩到 App Store 上的收費遊戲，以及將來特別為 Apple Arcade 製作的新遊戲，如《Zelda》﹑《Sonic》。這些遊戲的玩法和操作，在宣傳片中看來已經超越了手遊的範疇，如今可以用 PS4 和 Xbox One 手掣遊玩的話，應該吸引到更多玩家訂閱 Apple Arcade（2019 年年底推出）。那麼，之後會看到很多人帶 PS4 或 Xbox One 手掣出街嗎？

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