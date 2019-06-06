Tesla 入錯電車線？網民：大家都係電車不要分那麼細

Tesla 入錯電車線？有網民在 Facebook 群組《馬路的事討論區》，貼出一張電動車 Tesla 誤入電車站的相片，引起網民討論。網民恥笑：「大家都係電車不要分那麼細！」雖然香港交通嚴重擠逼，要避免誤入電車線，其實唔難！

Tesla 電動車究竟可不可以使用電車線呢？有網民在 Facebook 群組《馬路的事討論區》，貼出一張電動車 Tesla 跟著電車「排隊」入電車站的相片，引來網民熱烈討論。不少網民「曲線」支持：「大家都係電車不要分那麼細！」、「乜電車唔係行電車路既咩？」、「電車行電車路，有咩問題呀？」 ，甚至有網民開玩笑：「佢度位配電線上電纜之嘛」、「無線充電中」、「唔係諗住跟住有得叉電呀嘛」，笑指電動車入電車線充電非常合情合理。

有網民在 Facebook 群組《馬路的事討論區》貼出一張電動車 Tesla 誤入電車站的相片，引起熱烈討論。（馬路的事討論區）

事發的位置為編號 110 號的皇后大道東電車站，在跑馬地出灣仔方向的線路上面。Tesla 雖然狹義上屬於電動車，但根據香港法例第 107 章《電車條例》所列明，標記為電車線的專屬路段，其實只是容許電車公司旗下的電車行駛的。

事發位置為皇后大道東電車站。（香港電車）

香港電車及輕鐵線路通用路標（按圖放大）

+ 4 + 3 + 2

其實在電車線範圍前，大家應該會見到以上各種法定路標的其中一種或數種的組合，駕駛者只要留心路面情況，理論上就可以避免誤入電車線，排隊入電車站「充電」的情況。順帶一提，香港的電車屬於開埠初期，在 1904 年已經開始行走的公共交通工具，是經由電車頂的架空電纜提供電力，並未支援新式的電動車如 Tesla 的款號作充電之用。