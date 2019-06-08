Google Maps功能升級？顯示即時車速、避難路線香港有無得用？

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Google早前「無聲無息」地陸續在不同地區的Google Maps導航系統加入實時行車速度儀，幫助司機留意車速小心駕駛，以遵守所在地區的車速限制。此外，Google一直運作的災難應變措拖SOS Alerts也大升級，將會透過Google Maps提供有關天災如地震、風暴和洪水嚴重程度的第一手消息，並指引出安全的避難逃生路線。

上月底外媒Android Police報導過，Google Maps導航加入了指示司機所在國家或地區的車速上限、以及在地圖路徑上標記偵察車速攝影機位置的功能。據知，這些數據都是由GPS導航App位智（Waze）所提供。Google於2013年收購Waze，得此共享此應用程式原有的資料和部份警報功能，並陸續移植至不同國家版本的Google Maps上。

Google Maps導航加入了地圖路徑上標記偵察車速攝影機位置的功能。（Android Police截圖）

（點擊截圖放大細睇）：

Google Maps近日也開始在某些用戶的程式中提供即時車速提示，也是屬於Waze眾多的駕駛導航功能之一，共享／移植至Google Maps駕駛導航系統。正如Android Police截圖可見，此即時車速儀位於Google Maps之駕駛導航介面左下角，亦任由用家自行選擇啟用與否。

即時車速儀位於Google Maps之駕駛導航介面左下角，亦任由用家自行選擇啟用與否。（Android Police截圖）

由截圖可見，即時車速儀之左旁方格內是行車當地法定的車速上限。即時車速會每秒跟法定車速限制作比較，其運作機制有點像香港紅Van小巴的車速顯示器燈牌，超過了便亮起警號。只不過紅Van車速顯示器是會閃字兼響聲作提示；Google Maps只會變色。當即時車速超過了法定車速限制，即時車速原本呈現的黑色數字會變色：略為超速會變橙，高度超速會變紅。充當警告提醒司機盡快減速，不要以身試法。

（點擊截圖放大細睇）：

即時車速提示，需要用家手動開啟。打開Google Maps的「設定」（Settings），然後點選「導航」（Navigation Settings），當中就有「車速限制」（Speed limits）和「車速儀」（Speedometer）的各自選項可以啟用。

Google Maps導航即時車速提示，需要用家手動開啟。打開Google Map的「設定」（Settings），然後點選「導航」（Navigation Settings），當中就有「車速限制」（Speed limits）和「車速儀」（Speedometer）的各自選項可以啟用。（Android Police截圖）

Google未正式公佈可提供上述導航功能的國家及地區列表，可能未廣泛適用；至少香港Google Maps似乎無更新。Android Police報導指阿根廷、澳洲、比利時、巴西、加拿大、捷克、芬蘭、德國、印度、荷蘭、波蘭、葡萄牙、瑞典、台灣，英國同美國已經可以看到有關功能。Google強調，車速限制的功能屬於「僅供參考」，司機宜以當地交通和道路使用的法規為依歸，去異國旅行自駕遊之前最好先做功課。而且考慮到GPS未必時時可靠，司機應以同樣態度參考Google Maps的即時速度儀。

而且，這些從Waze移植的新導航功能亦有樣麻煩之處——仍未跟汽車功能Android Auto整合。換言之跟Android Auto綑綁的Google Maps不能使用這些功能，司機要使用手機上獨立的Google Maps來啟用它們。不過Google未正式開放給香港地區安裝Android Auto，既然兩種功能都未有得用，那香港司機就不妨等待它們成熟和互相整合、再正式推出時再算好了。

如果Google認為用家的行車路線可能會受到災難影響，會指引用家遠離遭破壞的區域。Google Maps自交通部門消息得知有道路己經封閉後，會提供最佳方案引領司機繞過被封閉路段，減低被困災區內的可能性。（Google Blog截圖）

Google一直有傳播天災時的避難安全資訊，協助災民於危急情況趨吉避凶。此方面的關鍵功能SOS Alerts已推出兩年多，現正進行大更新：提供更多即時重點災難情報、新聞報導、以及各地應變機構之社交網絡、緊急求助電話等聯絡資訊外。更會針對颶風／颱風、地震和水災之災情變化，提供更詳盡的實用資訊，並於Google Maps上透過視覺疊加（Visual Overlay）的方式顯示受影響的區域。

颱風或颶風等氣旋來襲前，只要用家身處危險範圍內，SOS Alerts會於Google Maps上以疊加圖像（好像一張卡片的形式）顯示預測的風暴路徑、誤差圓錐、抵達當地的時間等資訊，讓用家可以參考這些數據，根據風災的嚴重性及時應變，做好防風措施或安排撤離。地震發生後，震區範圍內的Google用家也可以在Google Maps上看到類似的「危機卡片」，顯示震央位置及各地的震級，協助評估事態有幾嚴重。在有水災預報的地區，Google Maps也會以疊加圖形式顯示預計發生地點（受影響區域範圍）和可能的水深深度，讓民眾更清楚洪水暴發危險性。

Google Maps也有危機駕駛導航警告。如果Google認為用家的行車路線可能會受到災難影響，會指引用家遠離遭破壞的危險區域。Google Maps自交通部門消息得知有道路己經封閉後，會提供最佳方案引領司機繞過被封閉路段，減低被困災區內的可能性。用家還可以透過Google Maps報告道路封閉的消息給其他人，災難時刻同舟共濟。

Google Maps的導航警告和地震指標將於未來數星期陸續在全球範圍提供。地震將於Android、iOS，桌面和流動網絡平台上顯示；而導航警告僅在iOS和Android平台上顯示。同時Android、桌面和流動網絡將支援洪水視像化，但目前只在印度恆河及布拉馬普特拉河（即西藏雅魯藏布江）流域率先使用，因為當地洪水氾濫風險特別高。最後，颱風及颶風之視覺預報將於美國、墨西哥、加勒比海、西歐、日本、台灣、中國、菲律賓、越南、泰國和韓國的所有平台上提供。

香港雖無地震，但經過去年「山竹」一役，熱帶氣旋帶來的巨浪、山洪暴發之威力不可小覷。為防止「香港九龍新界無得避」，Google Maps的SOS Alerts在未來應該派得上用場吧。

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