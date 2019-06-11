小米有品推石墨烯手部按摩器　可舒緩「電腦手」、「電話手」

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小米有品 剛剛公布全新眾籌產品石墨烯手部按摩器，可以舒緩長時間使用電腦的疲勞。而且產品剛剛開始眾籌，已旋即達到 100%，意味有需要的用家可以考慮入手。

（文：黎生）

小米有品向來會推出不少生活精品，最近便為電腦用戶帶來石墨烯手部按摩器，以讓電腦用戶可以舒緩長期使用滑鼠或打字而出現的疲累。石墨烯手部按摩器採用中空式設計，用戶只要將手伸入，便可以按摩手指、手掌及手腕等位置，隨時讓緊繃的肌肉放鬆。

機身重 1Kg，體積約為 158 x 112 x 310mm，其實也頗佔位置

石墨烯手部按摩器內部採用多層氣囊式設計，每次會循環 7 - 8 次按摩。透過勁道十足的力度，按壓手指、手當及手腕等部位，效果等同手部做出多次握伸運動，減低手部因長時間以固定姿勢使用滑鼠的疲勞。而且石墨烯手部按摩器還具備熱敷功能，可透過 6 - 14um 的遠紅外綫為手部帶來溫熱感。

石墨烯手部按摩器重量只有 1kg，配合內置 2,000 mAh 電池，讓用戶可以時隨地為手部進行按摩。目前眾籌價為 RMB 299，即約 HK$338，若過了眾籌，則售 RMB 399，即約 HK$451。雖然在香港沒有行貨渠道入手，但待其正式上市之後，於淘寶等網購網站都會有人幫忙代購，有興趣的可以留意一下。

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