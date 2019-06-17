iPhone有密碼破解機最平2千有找入手　「不法份子」輕鬆竊取資料

iPhone 及 iOS 強調用戶私隱，只要密碼鎖定，一般竊匪就算得物亦無所用。不過近日 Cellebrite 這個以色列的科學鑑證產品公司，就宣布推出可以破解 iOS 12.3 的新一代 Universal Forensic Extraction Device（UFED）破解裝置。而網上舊款易手的 UFED 更加是大約 2 千港元就有交易，若果手機落入「不法份子」手中豈非很危險？

iPhone 的 iOS 向來著重保護用戶隱私，《宅民黨》最近幾日亦有教大家去野餐後如何清除手機位置記錄及使用隱私度更高的通訊軟件，免得手機落入「不法份子」手中後，可能對各位做成更多的傷害。不過若果 iPhone 用戶覺得手機有密碼，就算落入「不法份子」手中亦毋須擔憂，這樣想就大錯特錯。

Cellebrite 推出 Universal Forensic Extraction Device 破解裝置，聲稱可以解鎖 iOS 12.3 裝置。（AppleInsider）

在 EBay 上狀況完好的易手 UFED 大約 2 千甚至更平已經有交易。（截圖）

Cellebrite 是一間以色列著名的科學鑑證產品公司，傳聞 FBI 當年成功破解專門為各國政府及各類鑑證機構提供相關的器材，當中自然包括一些極權國家，沒有人民授權的非法政權及旗下負責維持政權的不法份子。 Cellebrite 最近就推出了最新一代的 Universal Forensic Extraction Device（UFED）破解裝置，可以幫助鑑證人員破解已經上鎖的 iPhone，就連 iOS 12.3 版本及較近期的 Samsung 手機亦可以成功破解。不過除了鑑證用途之外，實在難保部分極權國家，會將 UFED 用作破解一般市民手機的可能性，再訛砌各種子烏虛有的罪名，加諸在無辜、合法表達意見的市民身上。

Cellebrite UFED 解鎖 Android 功能介面（按圖放大）

全新的 UFED 其實並非一般消費者可以輕易入手，除了定價隨時在 US$10,000 以上外，一般亦只是政府及鑑證機構才可以訂購。不過令人擔憂的是，Cellebrite 部分較舊型號的 UFED 易手貨，其實可以在 Ebay 上輕易找到。雖然 Cellebrite 較舊型號的 UFED，未必可以更新至破解最新版本的 iOS 系統，不過對於這種鑑證工具可能隨時流入一般竊匪及國家級不非份子手中，其實也是一件值得大家注意的事情。所以，各位需要外出野餐的朋友，可能就不要將平常使用的手機隨身，保障自己的權利。