Tesla 電動車加入「打機」功能　真軚盤玩賽車 Game 不是夢！

作為世界上首屈一指的電動汽車公司，Tesla 除了不斷有新的電動車款推出市場，亦透過軟件更新為已推出市場的產品加入不同的有趣新功能或是小彩蛋。而在剛過去的 E3 遊戲展上，Tesla CEO 就帶來了全新的遊戲功能「Tesla Arcade」。

吓？遊戲都關 Tesla 事？你沒有看錯，因為今次 Tesla Arcade 這個功能，真的是讓 Tesla 用家可以在車內以其標誌性的大屏幕配合車內的真軚盤打機！

Tesla 在上周的 E3 發布會時，並未有透露 Tesla Arcade 的推出日期，但據最新的官方說法，此遊戲功能將會在今周起陸續隨更新推送至各大 Tesla 車的系統當中。在稍早之前，Tesla 亦為外媒提供了親身試玩的機會；從影片中所見，Tesla Arcade 可以利用車上的真軚盤作為遊戲的控制器，除了早前用來宣傳的賽車遊戲《Beach Buggy Racing 2》之外，亦有其他用來殺時間用的著名小遊戲如《2048》、《Missile Command》、《Asteroids》等等，當然亦可以透過觸控屏去為這些遊戲進行操作。

這個遊戲功能理所當然地會引起公眾對 Tesla 電動車的安全考慮，但 Tesla 方面一來會在啟動遊戲時鎖死腳踏的加速功能，另一方面又會在打開遊戲時顯示極詳細的說明與免責條款，在責任而言，Tesla 方面已做足了他們的份，只期望各位 Tesla 司機不要在未有注意安全／不適合的情況（例如紅燈前）之下啟動遊戲。



但話說回頭，在香港運輸處的法規當中，有明文禁止車輛前的顯示儀器作輔助駕駛以外的用途，故大有可能當更新來到香港的 Tesla 之時，Tesla Arcade 的功能會被刪走。



資料來源：Tesla、The Verge