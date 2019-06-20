中銀FPS 轉數快轉賬教學！注意其他銀行登記、過數程序、每日限額

滙豐宣布，由8月1日起取消個人綜合理財戶口及滙豐運籌理財綜合戶口的低額結存服務費，以及多項月費、年費及櫃位交易費。基本銀行服務免費，頗為吸引大家將錢轉移至滙豐。金管局啟動快速支付系統「轉數快」（Fast Payment System, FPS）已將近一年。FPS每日24小時、每周七日全天候運作，接通不同銀行及電子錢包，市民可使用手機號碼或電郵地址作收款人識別代號，進行跨銀行及電子錢包的即時轉帳。要是開了滙豐戶口，可運用轉數快極部將另一銀行戶口的存款轉賬至新賬戶。

很多朋友可能一人擁有多個銀行賬戶，例如出糧戶口、個人儲蓄戶口、投資戶口甚至跟伴侶親戚的聯名戶口等等，而且在不同銀行開設。我們總有需要調撥資金至不同銀行賬戶的時候。多得快速支付系統「轉數快」（FPS），子女出糧後可由一個恆生戶口轉賬家用至父母的渣打戶口，而不需支付任何手續費。

轉數快 FPS可於彈指之間，將大筆款項進行跨銀行過數。要完成這個動作，支賬一方（付款人）只須掌握入帳一方（收款人）已登記轉數快的手機號碼、電郵地址或「快速支付系統識別碼」（FPS ID），即可進行快速轉賬。以下簡單教學中，我們示範如何使用轉數快，極速由中銀戶口轉走大筆款項至其他銀行的戶口。

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轉數快方便易用，然而，有三點必須留意：

1. 用家必須申請網上銀行賬戶，方可登記轉數快服務。

2. 不同銀行、不同賬戶種類或級別，都設有不同的每日轉賬限額。大至100萬，小至1萬也存在，用家宜事先確認。大多數轉數快都能自行手動設定每日轉賬限額，防止因錯誤輸入或資料被盜取而超支。

3. 留意不同銀行對轉數快服務稱呼有異。例如渣打銀行的轉數快手機App名為「SC Pay」。

不同銀行對轉數快服務稱呼有異，渣打銀行的轉數快手機App名為「SC Pay」。

以下簡單教學中，我們示範如何在恆生銀行網上銀行系統登記轉數快。

恆生銀行網上銀行系統登記轉數快（點擊放大截圖細睇詳情）：