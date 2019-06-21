MacBook Pro 電池有過熱問題 Apple 提供免費更換．適用款式一覽

MacBook Pro 用家留意！Apple 於昨日（20日）確定，有部分的 15 吋 MacBook Pro 的電池可能會出現過熱的問題，並引發消防安全風險。因此，如用戶家手上使用的 MacBook Pro 是受影響的產品，就可以到 Apple 免費更換，即睇可更換電池款式。

主要是舊款產品

今次受影響的 MacBook Pro，主要在 2015 年 9 月 至 2017 年 2 月間發售的產品。不過，並非所有在這段時間出售的 MacBook Pro 都可以更換，機身的序號必須符合今次的回收方案才可免費更換電池。由於電池過熱有機會導致使用安全問題，因此 Apple 也希望用家停止使用受影響的筆電，並透過官方途徑進行免費雹電池更換。而整個維修可能需時 1 至 2 星期，但基於免費和安全問題，筆者也建議舊款 MB Pro 用家拿去維修。

Apple 確定電池過熱問題（Apple 官網截圖）

MacBook Pro 序號

如上文所說，並不是所有在該段時間出售的 MacBook Pro 都可以更換，最直接的方法是在 Apple 官網輸入產品序號，了解是否符合電池回收方案。用家可以在 MacBook Pro 畫面左上角的 「Apple」選單中，選擇「關於這部 Mac」即可找到產品型號。確認型號為「MacBook Pro (Retina，15 吋，2015 年中)」，則可輸入序號了解是否符合方案的資格。

15 吋 MacBook Pro 電池回收方案連結（按此進入）