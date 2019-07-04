iPhone 駁線機過機？　iOS 13 揭露 iPhone 最新傳送資料方法

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iPhone 將會推出以有線連接兩台 iPhone 傳輸資料的新方法？開發者版本的 iOS 13 beta 13 剛推出，有開發者就發現一個全新的 App icon，似乎暗示 Apple 將會為 iPhone 提供連線機過機的傳輸數據方案。

iPhone 的 iOS 13 beta 3 開發者版本剛推出，當中除了一些 bugs 的修補之外，有開發者比較 iOS 13 beta 3 同 beta 2 的源碼改動之後，就發現在 Setup App 當中，加入了一個新的 icon。

開發者從 iOS 13 beta 3 中發現的新 icon，顯示一台 iPhone 正以傳輸線直接連接另一台 iPhone 傳送資料。（9to5Mac）

圖中這個以連接線接駁兩台 iPhone 的 icon，左方為新款設有 Face ID 的 iPhone X 及其後款式，至於右邊為使用 Touch ID 的舊款 iPhone，其實在出現在 Setup 過程中的新 icon，換言之，大家在首次啟用一台新 iPhone，或者將 iPhone 清機後再重新啟用的時候，將有機會見到這個選項。

現時大家啟用新 iPhone，可以透過電腦的 iTunes、從 iCloud 下載備份，或者在新手機登入 Apple ID，再將新舊手機擺放一起，以無線方式傳送資料。而這個新 icon 似乎表示，Apple 將會加入一種連線方式，讓 iPhone 可以直接連接 iPhone 傳輸數據。不過，Apple 現時未有推出 Lightning 接駁 Lightning 的傳輸線，暫時未知會否為新功能推出相應配件。

新 iPhone 傳聞將以 USB-C 取代 Lightning，這個 icon 代表的新功能會否跟這個傳聞中的改動有關？（區慶威攝）

近日 iPhone 轉用 USB-C 連接埠的傳聞甚囂塵上，亦有評論認為，可能是表示將來新 iPhone 以 USB-C 接駁舊 iPhone 的 Lightning 作傳輸之用。不過，亦有網友提出，有關功能可能是方便以 USB-C 作連接埠的 iPad Pro 傳送數據之用。亦有人估計，新功能可能主要為 Genus Bar 在維修 iPhone 時使用。到底新功能將以何種形式出現，iOS 13 正式推出的時候應該會有更清晰的答案。

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