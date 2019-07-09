超奇特牙膏大盤點！咖哩味極重口味　仲有刷10秒即醒咖啡因牙膏

「醫生你平常都用哪牌子的牙膏啊，看你這牙挺好挺白的。」「這牙結石能用什麼強力牙膏刷下去嗎？我現在用的這款別人推薦的沒什麼效果。」「我這個牙齦出血用ＸＸ牙膏挺管用，想再問問有沒有美白又防口臭的牙膏推薦呢，貴點兒不怕。」 如果牙膏有表情，他現在應該會躲在無人的角落裡因為無能為力懷疑膏生崩潰大哭吧，我這小小的不過120g的牙膏之軀未免承受了太多這個年紀不該有的壓力了吧，刷個牙就能有奇效，還要牙醫幹嗎？ 【本文來自微信公眾號：南先森（ID：i_dentist）】

刷個牙就能有奇效，還要牙醫幹嗎？（Phuong Tran/Unsplash）

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也不能怪大家把希望寄託在牙膏身上，主要是有的無良商家吧，看準大家想走捷徑這點了，再宣傳上誇個張，頭腦一熱，上當也難免。再加上種類太多，功效和口味甚至包裝也是各種奇葩，難怪大家挑花了眼。

超奇特牙膏大盤點

為了吸引大家眼球用上「大盤點」這個詞，不大不大數量有限啦，歡迎大家在留言區補充文中沒提到的奇特牙膏哦！

1. The Power Toothpaste

這款牙膏號稱是全球首款咖啡因牙膏，一支就能頂90杯星爸爸，喚醒沉睡的靈魂！其獨有的咖啡因成份，可通過口腔黏膜與舌頭迅速吸收，以刺激呼吸系統、中樞神經，只需不足10秒的時間，牙還沒刷完，就已經精神滿滿了。

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2. 多達31種口味的牙膏

你以為牙膏只有草莓味薄荷味嗎？Margaret Josefin的氣味牙膏，31種口味任你挑選，便攜小支裝，14號是印度咖喱味兒，口味蠻重的。

睇睇除咗咖喱仲有乜特別口味（點圖瀏覽）↓↓↓

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仲有土豪專用「黃金牙膏」？入嚟睇埋其餘超特色牙膏產品（點圖繼續閱讀）↓↓↓

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上面提到這些牙膏都有用嗎？效果怎樣呢？一句話，誰用誰知道。感興趣的可以去搜搜用戶評價什麼的，如果你是不缺錢的好奇寶寶，顏值高的網紅牙膏什麼的買一買用一用也沒什麼大不了，看著喜歡刷著開心嘍。

至於造成「正常牙膏」的價格差就要看牙膏成分了，牙膏基本成分包括摩擦劑、潔淨劑、潤濕劑、膠黏劑、防腐劑、甜味劑、芳香劑、色素和水。牙膏的主要作用是在刷牙時增強摩擦力，幫助去除食物殘屑、軟垢和牙菌斑，其中所含的芳香劑可以消除或減輕口腔異味，使口氣清新。

摩擦劑是牙膏的主要成分，摩擦劑部分的差別、處理工藝的不同，是「正常牙膏」價格成本的一個主要原因。常用的摩擦劑有碳酸鈣、磷酸氫鈣和氫氧化鋁。其中氫氧化鋁和磷酸氫鈣摩擦係數適中，是比較優質的摩擦劑。好比打磨前後的石頭，顆粒較大粗糙的磨擦劑會對牙釉質造成磨損，加工打磨過的小顆粒摩擦劑對牙齒損傷小，價格也更貴些。

簡單鑑別摩擦劑好壞可以通過手捻或刷牙後的口感基本可以判斷，手感細膩、刷牙後口腔沒有明顯顆粒殘留就基本是合格的摩擦劑了。碳酸鈣對牙釉質有一定的傷害，價格低廉，現在一般在很便宜的牙膏才出現。拋開價格因素，請大家謹慎購買任何聲稱自己可以去牙結石、治牙周病、治療齲齒等有治療效果的牙膏，網紅推薦、微商刷屏、納米離子快速美白等各種為了營銷胡吹的牙膏也儘量別買！

你還真指望牙膏治牙病咋的？（一些專業牙醫推薦的輔助治療如抗敏牙膏等除外）反正刷牙總比不刷強，牙膏主要的成分真正的功效大家不要忘了，牙膏是配合刷牙來預防口腔疾病的大家要記清楚哦。

你還真指望牙膏可治牙病？（William Warby/Unsplash）

如果你想買些真正有效的牙膏，就要仔細閱讀以下部分內容了：

想要防蛀

買含氟的牙膏，看成分表裡是否有：氟化鈉、單氟磷酸鈉和氟化亞錫。低劑量氟可以讓牙齒的表層變得堅固。

想要美白

有效的美白牙膏不是傳說，牙齒真能刷白，只要它是外源性色素。什麼是外源性色素？就我們平常吃吃喝喝造成的牙齒染色，像咖啡、紅酒、醬油、咖喱……這些色素會附著在牙齒上，造成牙齒的顏色發黃甚至發黑。對於這種外源性色素，輕度的可以用美白牙膏多刷刷，嚴重的就去洗牙，也不是變更白就是讓牙齒恢復原貌看上去白了。

能實現美白功能的牙膏主要看成分表裡是否含物理類摩擦劑——碳酸鈣、硅石和水合硅石；化學吸附類——六偏磷酸鈉、焦磷酸四鈉等。

想要止血

這就不要指望牙膏了，刷牙時出血，是牙齦在報警，告訴你需要重視下牙齦健康了，可能有因為牙結石而導致牙周炎、牙齦炎的症狀，需要注意，一般來說洗洗牙基本能解決，還出血嚴重的話就要去檢查是否其他問題了。

總的來說，市面上大部分牙膏基本大同小異的，日常使用，按照個人喜好的口味和需求買就行了，沒有必要花幾百上千的買牙膏，因為牙膏就是配合刷牙來預防口腔疾病而已，還要記得用正確刷牙方式哦。