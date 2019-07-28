智能門鎖未夠安全？防盜眼竟成小偷開鎖位⋯⋯

家中財產被盜的新聞屢見不鮮，最常見的就是盜賊摸清家中人出入的規律，然後入屋行竊，別說你已經鎖門了，對於他們來說，普通的門鎖形同虛設，所以很多人考慮智能門鎖，有了它的存在，你不必再擔心鑰匙忘帶或丟失而進不了家門。

然而，當我們將注意力放在選購智能門鎖時，卻忽視了另外一個問題。它在某種程度上來說比智能門鎖更重要，它看似簡單平常，卻又舉足輕重，它就是防盜眼。

它在某種程度上來說比智能門鎖更重要，它看似簡單平常，卻又舉足輕重，它就是防盜眼。（中關村在線）

防盜眼開鎖小偷可百秒入戶



貓眼大家都熟悉，但是就是這個不起眼的設置卻成了小偷入室的「切入口」。先來看看利用防盜眼如何進行開鎖。

1. 使用工具拆掉貓眼：卸掉貓眼後門上則出現一個直徑2厘米的圓洞；

使用工具拆掉貓眼（中關村在線提供）

2. 用按壓器探入貓眼：按壓器為「L」型，該工具一頭是可伸縮的活動把手，另一頭則是帶有兩個卡槽的端口，將工具帶有端口的一頭從門上的小洞伸進。

（中關村在線提供）

3. 操作把手開門：在門外操作活動把手，門裡面的工具卡槽壓在室內的門把手上，門內端口帶動門把手下壓就能打來防盜門。

（中關村在線提供）

防盜眼需要安裝防護器



想要更加安全需要給防盜眼安裝防護器，防護器可由螺絲固定於用戶門內側，且剛好可套在防盜眼的室內鏡頭上。等於在室內防盜眼身後多加裝了一塊厚鋼板，使用防盜眼時先摁一個鍵，防護器窗口就會彈開，露出防盜眼；不用時，防護器窗口會將防盜眼完全遮擋住。這樣，作案工具被防護器擋住，也穿不過門去。

（中關村在線提供）

防偷有技巧



想要防偷到還有幾點需要注意：首先，需要提醒大家的是，出門不用鑰匙反鎖，就等於沒鎖門，一定要養成出門隨手用鑰匙反鎖門的好習慣；當人在室內時，反鎖門後不拔鑰匙是最簡單可行的防盜措施；在選購智能門鎖時建議選擇具有組合驗證開鎖方式的智能門鎖，如使用密碼+指紋、密碼+信息識別卡等雙重身份驗證，來提高房屋的整體防盜係數。

【本文獲「中關村在線」授權轉載】