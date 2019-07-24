Toshiba 擺烏龍？裝箱錯誤將中國牌子「美的 Midea」熨斗誤銷日本

數碼生活
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香港不少人都愛用日本牌子貨品，不過如果打開箱後出現的並不是預期之日本貨，而是印上國產商標的奇怪牌子，你又會作何感想？

日本著名電器品牌東芝 Toshiba 早前就在日本國內發出緊急通告，指一批在近期於日本國內銷售的手提蒸氣熨斗 TAS-X3，因為裝箱時出了誤會而錯放入中國品牌「美的」Midea 的同款熨斗 YDS05A1，需要進行回收。

從 Toshiba 放出的圖片中所見，Toshiba 的 TAS-X3 與美的 YDS05A1 的外型幾乎完全一樣，不過標籤上的語言、以及機內的電壓規格都有所不同

Toshiba 之所以會擺下如此烏龍，並非因為 Toshiba 為美的代工之類的原因，而是因為兩個品牌本身就是屬於同一集團。各位可能有所不知，Toshiba 早在 2016 年已經被中國美的集團收購，故共用生產線也非常合理，只是想不到他們會犯下這樣的錯誤，再次提醒我們兩個品牌間的關係。

而這一宗事件，亦提醒各位愛買日本牌子的用家，如果到日本旅遊時想要購買電器回港，最好還是認清楚該產品是否「Made in Japan」以及能否支援國際電壓。

資料來源：Kaden Watch

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