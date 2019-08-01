Klipsch T5新系列耳機親民價　True Wireless進軍藍牙真無線市場

【Klipsch T5】美國音響品牌Klipsch向來主打中低價耳機市場，而最近推出全新「T5」系列，當中重點為T5 True Wireless藍牙5.0真無線耳機，正式進軍真無線市場。此外同系列還包括T5 Neckband掛頸式耳機、T5 Sport運動型耳機及T5M Wired有線耳機，有趣是T5系列會搶先在香港發售，比美國更早，而且還會承襲Klipsch親民的價格，繼續以高性價比出擊。

作為T5系列主打，Klipsch T5 True Wireless最大特色是「左右不分」，耳機雖然本身預設有左右，但其外形設計其實無論哪一邊都能切合耳窩，用家就算調轉兩邊都能戴上，而耳機本身也可以隨時設定哪一隻做「右」來作為主力操控。另外，T5 True Wireless充電盒更非常有「男人的浪漫」，有如金屬打火機一樣，可以單手打開，而且手感十足，一個字「型」！至於音色則受惠於小型導管等專利設計，有效營造出卓越低音效果，而收音咪能以環境降噪功能，帶來清晰通話。耳機本身擁有8小時續航力，加上充電盒可以再額外提供24小時電力，日常使用都十分足夠。

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Klipsch True Wireless藍牙5.0真無線耳機建議售價：HKD1,999

T5的名字是源自系列4款耳機均使用5mm單元，因此音色上可說同出一轍，不過每款型號都各有專長。T5 Neckband以真皮製作頸帶，外形極之優雅，還設有15小時電量。T5 Sport顧名思義針對運動人士而設，擁有可靈活調節的耳翼及整合式電線，而這個超級輕巧的設計還備有10小時電池續航力。最後的傳統有線耳機T5M Wired，透過簡約設計的鋁質單鍵操控系統及編織耳機線，讓用家能輕鬆調節音樂播放及通話。以上3款耳機都備有黑白兩色選擇，以及具有防汗及IPX4級別防水功能，主力是配合電話手機使用。日後我們將為大家送上詳盡實機評測，敬請留意。