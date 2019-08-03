【試玩評測】Fitbit Versa Lite 運動型智能手錶　呀脆跑住實測

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Fitbit Versa Lite是一款入門級、卻又專門為運動愛好者而設的智能手錶，宅民黨身形最健美的呀脆實戴試玩了一整個月，即睇她的玩後感影片。

Fitbit Versa Lite是一款針對運動愛好者而設的入門級智能手錶，它內置針對15種不同運動項目的的細緻選項，收集你的步數、心率、卡路里消耗值，而女生牙脆更覺得Fitbit Versa Lite的經期紀錄功能非常窩心。

Fitbit Versa Lite 運動型智能手錶 定價 $1498

Fitbit Versa Lite 運動型智能手錶屏幕解像度還算不俗。（呀脆 攝）

Fitbit Versa Lite專為運動而設，有針對15種不同運動項目的的細緻選項，收集你的步數、心率、卡路里消耗值。

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牙脆自己是一位apple watch用家，對比下她講出了使用Fitbit Versa Lite時的分別和感想：「因為Fitbit Versa Lite沒內置GPS，需配合智能手機一同使用，最感不足是連接iOS手機時無法在手錶上收看whatsapp（只限收SMS及iMessage），希望這點將來能夠改善。

其實用Fitbit Versa Lite前亦需在手機載相關app，整體操作、介面簡單程度、連線方式都簡單易明，如果你都屬這類運動不離身的人，Fitbit Versa Lite會很適合你。（定價 $1498／有白色、淺粉紫、桑葚紫、藍和深灰色 5 種顏色選擇）

Fitbit Versa Lite沒內置GPS，需配合智能手機一起使用。

牙脆覺得Fitbit Versa Lite的經期紀錄功能非常窩心。

Fitbit Versa Lite需要配合專用底坐才能充電，但設計上易上下倒轉裝，要小心使用。

如果你都屬這類運動不離身的人，Fitbit Versa Lite會很適合你。
呀脆 Fitbit Versa Lite 玩後感
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