Apple Siri監聽事件官方回應：暫停外判商研究樣本及提供用戶選項

Siri「監聽」用戶對話的醜聞日前由英國《衛報》率先報道，原來 Apple 會將少部份從 Siri 得到的用戶錄音，委託外判商去「聆聽」，以改善 Siri 的品質。消息傳出後，即時引起各方對私隱的關注，而 Apple 亦就事件正式作出回應。

英國《衛報》日前報道，Apple會將 Siri 用戶的錄音片段，陬發送至外判商由專人負責收聽，去判斷 Siri 是否正確回應用戶的查詢，抑或錯誤應對不相關的說話而令「喂 Siri」自動運作。有關的隨機抽樣雖然並沒有連帶相關的用戶個人資訊，例如 Apple ID 或者任何可以辨別用戶身份的資料，原意是為了改善 Siri 的品質。不過根據爆料的外判商員工指出，他們除了可以從用戶錄音中，收聽到用戶進行床第之事、私人對話甚至敏感的金融資訊外，有時候單憑錄音，已經可以辨認到用戶的身份。

「喂 Siri」功能長期在背景運作，可能因為錯誤的語句而啟用；Siri grading 原意，就是希望令 Siri 更準確判斷用戶說話，所以由專人聆聽隨機的錄音作評分。（Apple）

有關消息爆出之後，引起各界對私隱的關注。Apple 在回應 TechCrunch 的查詢時就提到，有關改善 Siri 品質的計劃，稱為「Siri grading」（Siri 評分），只會抽取每日約 1% 的用戶錄音作評分之用。Apple 非常重視用戶的個人私隱，在 Apple 重新評估有關計劃的期間，Apple 將會暫停全球的 Siri grading 工作，稍後亦會在軟件重新中，加入選項，讓用戶可以選擇是否將使用 Siri 的樣本發送作 Siri grading 之用。

TechCrunch 其後補充，雖然將極少部份用戶的短錄音（約幾秒），隨機聆聽作品質控制之用，實在是業界內的標準做法，就算 Google 及 Amazon 亦有作類似的品質控制工作。不過 Apple 近日以最重視用戶私隱的科技機構自居，似乎是有必要做得比業界一般做法更加嚴謹。

享受科技的便利及保障個人私隱之間的平衡，似乎是大家必須細心思考的課題。

如果大家還是擔心被Apple Siri監聽，可參考以下教學完全停止Siri上載資料上伺服器。

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