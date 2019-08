Google Gallery Go離線整理、自動執圖！主攻低端十億用戶市場

從 2015 年在 Google I/O 大會發佈到今天四年時間,Google 相簿已經成為繼 Android、Gmail、YouTube 後 Google 第九個達到 10 億用戶的產品。現在,Google 也開始為它的下一個 10 億用戶做打算,而這個嘗試就是 Gallery Go——一款沒有地區限制、可以離線使用的圖庫 app。

Google Gallery Go 在Play 商店的全名是「Google 相簿推出的 Gallery Go」,打開Google 相簿和Gallery Go 兩款軟件,我們可以看到很明顯的對比,Google 相冊下方擁有「照片」、「影集」、「智能助理」、「分享」四個選項卡,而在Gallery Go 上,只有「照片」和「文件夾」。

雖然看起來功能少了很多,但 Gallery Go 還是保留了 Google 相簿的大部分特性。其中最有特點的功能,就是「自動」修圖和「離線整理」。

打開一張照片,Google 相簿的編輯功能被Gallery Go 分為了「自動」和「修改」兩個功能,在引入AI 算法後,Google 相簿的一鍵修圖功能更加強大,在Gallery Go 中將「自動」功能上升了一個層級,讓修圖更加簡單。在「修改」選項卡里,Gallery Go 則提供了多款濾鏡,並且可以在這裏進行圖片的裁切和旋轉。

Gallery Go 和 Google 相簿的自動修圖功能效果也差不多,可以滿足我們日常修圖需求了。

除了修圖以外,另一項特色功能就是「離線整理」了。在 Gallery Go 的介紹頁面中,我們可以看到,app 會在離線狀態下,根據拍攝的人物和事物進行自動整理並生成文件夾。

不過在我使用的過程中,app 頂端始終只有「螢幕截取畫面」和「影片」這兩個文件夾,在Android 說明裏,提到「如要讓Gallery Go 自動將相片分組,請在晚上時將手機接上電源」,嘗試後依然沒有出現新的分類。

當然,官網中說了「不是在所有的國家可以使用」,我聯繫日本的朋友,下載試用後同樣沒有出現自動分類的文件夾,可能中國和日本都不在這個功能的範圍內吧。

*face grouping not currently available in all countries(Google)

我們只能通過 Google 官方的動圖,來一睹「離線整理」的功能了。

那麼,這樣一款功能沒有 Google 相簿強大、僅有的功能在國內也沒有那麼好用的精簡版圖庫,值得推薦麼?當我打開手機應用管理時,這個問題有了答案。

相比 Google 相簿的 162MB 内存佔用,Gallery Go 的 45MB 不到前者的 30%。當我再次打開官網介绍时,才注意到 Gallery Go 的適用系統。

Android Go 並不是新鮮事物,早在 2017 年的 Google I/O 大會上,Google 就發布了這款系統:為 1GB 甚至更小內存的手機設計,主打低端市場。它是一款輕量級的 Android 系統,可以讓低端手機在保持一定係統更新的同時流暢運行。

還記著 Google「下一個十億用戶」的目標麼?低端設備、離線應用所對應的,正是印度等網絡不好且移動互聯網高速發展的地區。在 Android Go 中,不僅有 Gallery Go 這一款定制 app,其他 Google 應用都有特別的定制款。

以地圖為例,Google Maps Go 的安裝包大小僅 176kB,而 Google Maps 則達到了 52MB。打開Google Maps Go,我們會在最下方看到「此應用正在Chrome 中運行」的提示,沒錯,Google Maps Go 是一款通過瀏覽器運行的PWA(漸進式網頁應用),你可以在任何瀏覽器中進入類似的界面,PMA 也是對低端市場的一種嘗試。

Maps Go 是一款通過瀏覽器運行的 PWA(漸進式網頁應用),你可以在任何瀏覽器中進入類似的界面,PMA 也是對低端市場的一種嘗試。(Appso提供)

功能刪減、國內使用不友好,似乎從 Gallery Go 到 Android Go,這些 app 和系統,和我們並沒有什麼太大關係。但其實,微信+翻譯+兒童模式,Android Go 可能會成為學生用機的一個新方向。

多親 AI 助手搭載的正是 Android Go。(小米)

Google 對新市場的探索,不只是單純的對 app 縮小尺寸、刪減功能。離線的圖片識別技術,將本應在雲端進行的操作放在了本地。不僅是圖片處理,Google Assistant、Google 翻譯等 Android 的常用功能,也都慢慢的脫離雲端——在大家對隱私保護需求日益增強的今天,Google 正在進行著更多嘗試。

【本文獲「AppSo」授權轉載,原文:10M 精簡版相册 App 背後,是 Google 的下一個 10 億市場】