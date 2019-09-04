新RAM測試．主頻3600MHz純鋁質散熱馬甲　HPV6散熱內存性能完全睇

【DDR4 RAM 評測】雨燕是飛翔速度最快的鳥，所以雨燕總是在空中不斷的飛翔、盤旋，此次惠普將雨燕的形象和特點融入HP V6 內存的開發理念，於是以性能見長的V6橫空出世。此次測試的V6主頻為3600MHz，單條容量為8GB，再搭配以搭配翼形的純鋁散熱馬甲，便注定了它有著不容小覷的性能，具體表現就讓我們通過今天的評測來了解吧。

V6 評測

PC的所有運算都要在內存中進行，內存容量決定了多少、多大的程序能實時運行；內存頻率決定了運行程序對CPU指令的響應速度，V6在主頻方面有2400MHz、2666MHz、3000 MHz、 3200 MHz、3466MHz、3600 MHz 6個規格供我們選擇，容量方面對應的是8GB和16GB，這幾乎滿足了我們所有的使用場景需求。

一鍵超頻性能之選

V6作為頂級的性能內存之選，支持一鍵超頻，讓玩家能夠輕鬆暢享超頻體驗，所使用的顆粒也是經過嚴苛挑選，並且在出廠之前經過了嚴苛測試，能夠完美適應在高頻下長時間運行。

3600MHz

3600MHz版本的V6時序為18-20-20-40，它的散熱片採用了熱傳導係數更高的純鋁製成，能夠將內存熱量通過連接部迅速傳導至馬甲，有效增大與空氣的接觸面，加速內存芯片的散熱與冷卻，輕鬆滿足高性能玩家的散熱需求。

HP V6內存除了黑色版本以外還有藍、紅兩色可供選擇，不同顏色分別對應不同的內存頻率，紅色為2400MHz/2666MHz兩種選擇，藍色則為3000MHz，黑色有3200MHz/3466MHz/3600MHz三種選擇，序列分明，為產品賦予更多的時尚內涵，也給消費者提供了更多的選擇空間。

性能表現很亮眼

AIDA64帶寬測試項目主要包括內存的讀取、寫入、拷貝和延遲參數，並提供全方位的硬件信息的檢測功能，方便用戶知曉平台硬件配置的準確信息。

通過HP V6內存的測試結果我們不難看出，內存頻率的提升對於性能的影響還是非常大的，當內存頻率超頻至4000Mhz的時候，內存的讀取速度為54299MB/s，寫入為53279MB/s ，複製為45344MB/s，延遲為47.4ns，這樣的性能表現與2666MHz頻率下的表現相比提升十分明顯，大約為1.5倍以上，當然作為HP推出的一款高性能內存，4000MHz還遠不到它的極限，有條件的小伙伴可以繼續發掘它的潛力。

通過實測成績我們可以看到內存頻率的高低對的成績影響也十分明顯，通過測試最終在4000MHz頻率下，解壓縮成績為23760KB/s，相比2666MHz的提升也是相當的明顯，所以小伙伴們領略到高頻的重要性了吧。

2666MHz AIDA64測試成績（中關村在線授權使用）

評測總結

HP的這款V6內存整體表現十分優異，給筆者留下了非常深刻的印象，無論是超高的實測性能表現，或是採用雨燕體型來設計的外觀靈感、純鋁質的散熱馬甲、精心挑選的內存顆粒，以及一件超頻功能的加身都注定這是一款性主打高性能的內存，整個評測下來它確實沒有讓人失望，這也讓了它有了“傲視群雄獨孤求敗”的資本。

HP V6在選擇性方面也是極為豐富，採用了黑、藍、紅三色馬甲與不同頻率搭配，容量方面有單條8GB、16GB兩種選擇，主頻則提供2400MHz、2666MHz、3000 MHz、3200 MHz、 3466MHz、3600 MHz 6個規格選擇，近期有高性能內存購買需求的玩家，我想你不應該錯過這款HP V6。

內存容量8GB 內存類型DDR4 內存主頻3600MHz 針腳數288pin 插槽類型DIMM 顆粒配置單面8顆 CL延遲16-18-18-38 散熱片自帶散熱片 工作電壓1.35V

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】