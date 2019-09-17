vivo NEX 3 新登場：「無邊」瀑布屏 + 6400 萬像素超強拍攝

vivo 近年的旗艦 NEX 系列一直為手機業界帶來不少新元素，繼上兩代帶來升降鏡頭以及前後雙屏等等的設計之後，今日（9 月 16 日）就在上海發表全新的 NEX 3，繼續搶下多個「第一」。

無邊瀑布屏機身

來到第三代，vivo 又改回單屏幕設計，不過屏幕就換成手機界首見的瀑布屏幕，利用柔性 AMOLED 的特性，將折曲角度擴大到接近 90°，據官方所講 vivo NEX 3 的屏佔比達到 96.2％（如果單是機面去計，更高達 99.6％），從上面看去，觀感接近無邊。

為了配合無邊框屏幕，vivo 將兩側採用了 Touch Sense 隱藏壓感鍵，以防凸出的按鍵會影響觀感。

屏幕尺寸為 6.89 吋，解像度 2256x1080，材質為 E3 AMOLED，最高光度為 800nit，最低 19nit，據說還可以在不影響顯示顏色的情況下減少 42% 藍光，更為護眼。

6400 萬像素三鏡頭

攝影一直是 vivo 手機一個強調的賣點，NEX 3 在機背的主鏡頭方面又創先河，採用了業界首枚 6400 萬像素鏡頭 + 兩枚分掌長焦與超廣角拍攝的 1300 萬像素鏡頭。

以下是一些官方試相，就這樣看的確是相當有水準的：

由首代開始成為賣點的升降鏡頭，先後用在了 NEX 以及 Y15 Pro 等等高、中階的機種之上，今次在 NEX 3 之上一樣配備，不過像素規格升級為 1600 萬像素、而且加入 LED 補光燈。

最強規格 + 人工智能助理？

vivo NEX 3 集一切頂尖功能於一身，就連處理器也是 Qualcomm Snapdragon 855 Plus，最高有 12GB RAM 選擇。

新的處理器除了讓 NEX 3 可以在遊戲以及一般應用上大有作為之外，居然還有人工智能語音「電話秘書」，可以代用戶與真人對話，大有 Google Duplex 的味道，通話中間的文字、語音紀錄都可以隨時查閱，唯一的問題是 － 香港應該是用不了的。

連線規格方面 NEX 3 亦有推出 5G 版本，vivo 方面還強調今次在 NEX 3 中採用了全新的 6 天線設計，確保用戶不同方向握持都不會影響手機接收。

售價

Vivo NEX 3 目前在國內售價以 4998 人民幣起跳、亦即港幣＄5500 左右，不過就只有 4G 連線、8GB RAM 以及 128GB ROM。

想要更高的記憶體規格，就要考慮 NEX 3 的 5G 版本，分別有售 5698 人民幣的 8GB RAM、256GB ROM 版本，以及售 6198 人民幣的 12GB RAM、256GB ROM 版本，只不過到時香港會推出哪一個版本尚為未知之數。