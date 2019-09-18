iPhone 11 Pro搶先試！彭秀慧實機試拍：Ultra Wide鏡頭超驚喜

彭秀慧（Kearen Pang），出身自舞台劇的她，近年執導改篇自自己舞台劇名作《29+1》電影版，取得非常亮麗的成續，而且她更在香港電影金像獎中獲得「新晉導演」，大獲好評。由舞台劇轉拍電影，亦都因為她喜歡不斷求變。 可能亦因為這原因，Apple邀請Kearen參予了剛過去的新iPhone 11發布會，她更搶先取得iPhone 11 Pro Max於美國三藩市拍攝了一些短片，體驗新iPhone拍片真正威力。

剛過去的Apple發布會，最新發布的iPhone 11系列，新機大幅加強相機效能，尤其是新加入了Ultra Wide鏡頭後，拍攝的可能性大為增加。尤其是擁有三鏡頭iPhone 11 Pro Max，由13mm超廣角、26mm廣角及52mm長焦鏡頭的配合下，更受到不少喜愛拍片的用家青睞。今次Apple就請了香港新晉導演彭秀慧利用iPhone 11 Pro Max拍攝不同短片，無論在海岸沙灘、或山林木屋內拍攝的影片，都出乎Kearen的想像！

彭秀慧認為iPhone 11 Pro Max機身比一般專業拍攝器材更輕巧，十分方便她去不同地方作「紀錄」及「取景」。（林勇攝）

「今次我拍片的主旨，希望是人與大自然的接觸－－『Kisses from nature』，一位赤腳的女仔於風、陽光、海水、樹葉舞動，感受大自然。」亦因為需要拍攝大自然的美景，iPhone 11 Pro Max的Ultra Wide鏡就可以完美配合，「原本我早幾天來到美國取景時，用我的iPhone X拍攝相同的環境及人物，發現拍攝出來的影片十分『普通』，並非我心目中希望的場面。但發布會後取得iPhone 11 Pro Max拍攝後，拍攝出來的效果完全是另一回事！」Kearen利用Ultra Wide鏡頭，盡收天地美景，終於能拍攝出心中想像的影片，「同一地方拍攝，用iPhone X拍出來就像『坪洲』，而iPhone 11 Pro Max拍攝才像真正的『加州』。」

新iPhone 11的Ultra Wide鏡頭拍攝出來的相片，難得四角沒有變型不嚴重。（林勇拍攝）

同一地方，用iPhone X拍出來就像『坪洲』，iPhone 11 Pro Max拍攝才是真正的『加州』！ 彭秀慧實試iPhone 11 Pro Max拍攝後笑言

用iPhone X（上）及iPhone 11 Pro Max（下）於相同的場景拍攝，效果超乎想像地不同。（林勇攝）

「新iPhone的Ultra wide鏡頭，令我拍攝時可以比眼睛睇得更多更闊，拍攝完第一個場景後，叫主角一起來看看成品，讓她感受到可拍攝的環境有幾『廣闊』，可以更盡情地跳舞！」Kearen覺得拍攝出來的效果非常好，滿足感很大，而且亦因為更優秀的工具令拍攝時更大膽。「另外令我更驚喜是，拍攝wide鏡頭時，完全不覺得四角變型，而且亦沒有黑角，比起以前用一般『外接』鏡頭效果更好。」

除了Ultra Wide鏡頭外，可以拍攝1080p 240fps超慢動作亦都非常「正」，「簡單一按，便可以拍出超慢動作短片，強調舞者的輕柔。」

雖然新iPhone 11 Pro Max拍攝功能比上代大躍進，可是對於她會否用來拍攝「商業電影」仍有一點保留，「始終攝影師並不可以因為器材厲害了，便可以簡單取代，我仍然都好渴望同好電影攝影師合作，因為他們有獨特影像的世界。」不過據Kearen所知，她身邊已經有不少朋友睇完Apple發布會，已決定要擁有這台新iPhone。

彭秀慧iPhone 11 Pro Max拍攝影片截圖（按下圖放大）