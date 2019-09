Cosplay春麗太性感被指「性暗示」？直播主遭Twitch封號喊冤

經典遊戲「街頭霸王」角色「春麗」一身旗袍形象深入民心,不過外國一名女直播主cosplay春麗開播,卻換來封號懲罰,而「罪名」竟是涉及「性暗示內容或活動(sexually suggestive content or activities)」。

這名女直播主Quqco,日前在Twitch穿上裝扮成「春麗」的藍色旗袍直播後,被官方處以三日禁播懲罰,理由是「性暗示內容或活動」。

根據Twitch平台守則,主播不得穿著涉及性暗示或過分裸露服裝,估計今次Quqco被封號,與「春麗」標誌 ── 高開叉旗袍有關。惟Quqco反駁,她已特地穿大一碼的旗袍,以確保開叉位不會太高,「這個開叉位比我的運動短褲更低(The slit of this dress is cut lower than some runner shorts I own)」。

Quqco又在Twitter喊冤,稱自己是「完全遮蓋(fully covered)」,不明為何牽涉「性暗示」。

按照Twitch說法,判定是否「性暗示內容」會根據「行為和評論」、「對內容的反應」、「服裝及環境」、以及相機角度和焦點等,但未有詳細說明。有網民認為Quqco的穿著沒問題,是Twitch的要求不夠清楚。

據了解,Quqco八月時cosplay成另一遊戲「拳皇」女角不知火舞直播後,亦曾被封號,她當時稱自己遭到舉報。

Quqco八月時cosplay成不知火舞直播,亦被封號。(網上圖片)

外媒Kotaku表示,Twitch上有一批自封「boob police(專管胸部的道德警察)」,會到處尋找他們認為不合適的視頻並舉報。至於Quqco今次被封號,是否有「道德警察」插手,Kotaku說暫未能確定。