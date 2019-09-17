Cosplay春麗太性感被指「性暗示」？直播主遭Twitch封號喊冤

經典遊戲「街頭霸王」角色「春麗」一身旗袍形象深入民心，不過外國一名女直播主cosplay春麗開播，卻換來封號懲罰，而「罪名」竟是涉及「性暗示內容或活動（sexually suggestive content or activities）」。

Quqco在Twitch穿上裝扮成「春麗」的藍色旗袍直播。 （網上圖片）

這名女直播主Quqco，日前在Twitch穿上裝扮成「春麗」的藍色旗袍直播後，被官方處以三日禁播懲罰，理由是「性暗示內容或活動」。

直播之後，Quqco就被處以三日禁播懲罰。（網上圖片）

根據Twitch平台守則，主播不得穿著涉及性暗示或過分裸露服裝，估計今次Quqco被封號，與「春麗」標誌 ── 高開叉旗袍有關。惟Quqco反駁，她已特地穿大一碼的旗袍，以確保開叉位不會太高，「這個開叉位比我的運動短褲更低（The slit of this dress is cut lower than some runner shorts I own）」。

Quqco又在Twitter喊冤，稱自己是「完全遮蓋（fully covered）」，不明為何牽涉「性暗示」。

Quqco裝扮成「春麗」，觸發事件。（網上圖片）

按照Twitch說法，判定是否「性暗示內容」會根據「行為和評論」、「對內容的反應」、「服裝及環境」、以及相機角度和焦點等，但未有詳細說明。有網民認為Quqco的穿著沒問題，是Twitch的要求不夠清楚。

據了解，Quqco八月時cosplay成另一遊戲「拳皇」女角不知火舞直播後，亦曾被封號，她當時稱自己遭到舉報。

Quqco八月時cosplay成不知火舞直播，亦被封號。（網上圖片）

外媒Kotaku表示，Twitch上有一批自封「boob police（專管胸部的道德警察）」，會到處尋找他們認為不合適的視頻並舉報。至於Quqco今次被封號，是否有「道德警察」插手，Kotaku說暫未能確定。