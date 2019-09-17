【含HK字眼即刪】內地手遊「第二銀河」封殺香港玩家：不容違國法

香港反對修訂《逃犯條例》風暴持續，戰場更疑似蔓延到網絡世界。最新推出的內地手遊「第二銀河」日前就在無預警下，突然封殺所有名稱含有「HK」的軍團，引起香港和台灣玩家不滿。官方則強調，「絕不允許遊戲內有任何違反國家法律法規的事情發生」。

「第二銀河」是以太空大戰為主題的科幻手遊，由紫龍遊戲（ZlongGame）開發、遊戲種子代理發行。

「第二銀河」捲入河蟹風波。（「第二銀河」圖片）

周日（15日）凌晨，遊戲內「HongKonger」軍團團長「神經膠質細胞」在網上討論區hkGalden表示，其軍團加入、有過千名香港玩家的聯盟「Alliance」，前一晚（14日）集結準備攻打其他星系時，聯盟各軍團團長突然被踢出遊戲，再登入時卻顯示「該帳號已被託管」，無法登入。

同一時間，被官方「託管」的帳號登入解散聯盟並踢走各團團員。「神經膠質細胞」透露，連同其聯盟中七團軍團在內，超過十多團帶有「HK」字眼的軍團被託管及團員強制退團。他對此感憤怒，批評不單影響一大群玩家體驗及遊戲平衡，更是製造「白色恐怖」，譏諷：「軍團名字只要有『HK』就會危害中國國家安全，分裂國家……各軍團團員於外太空都持有多艘太空戰艦群，密謀發動針對中國的星球大戰」。

遊戲官方未有透露何故「接管」玩家帳號，只說「如在遊戲內有發現危害國家安全和統一的人員和團體請向官方舉報，一經查實，官方將嚴肅處理」，強調「絕不允許遊戲內有任何違反國家法律法規的事情發生」。

官方強調，「絕不允許遊戲內有任何違反國家法律法規的事情發生」。（網上圖片）

遊戲官方此舉引起大量玩家不滿，向App Store、Google Play平台申請退款，遊戲平台於Steam上亦湧入很多負評。有網民批評「對面超玻璃」、「竟然連HK也變禁語了嗎」，也有網民把事件傳至外國論壇Reddit等，同樣引起熱論。

目前，遊戲官方Facebook已無法連上，官網亦疑似變成有限度瀏覽，事關小編測試過，使用Google、Yahoo雅虎及微軟Bing等常用搜尋器，雖然會顯示「第二銀河」官網搜尋結果，但進入時都會出現「403 Forbidden」，只有透過內地搜尋器百度搜尋，才能打破限制進入官網，暫未知此舉有何用意。

其實內地對遊戲的審查十分全面，從角色衣著、動作、甚至意識及名字，無一不監管，以下為一些經典例子：

「王者榮耀」 ─ 修改不知火舞衣服

「魔獸世界」 ─ 骷髏長肉

「暗黑破壞神3」 ─ 鮮血變石油

「和平精英」（PUBG「換皮」作品） ─ 被擊殺揮手說再見