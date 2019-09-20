iPhone 11 Pro Max上手評測！3鏡頭攝力驚人、手感極佳、續航增強

【Apple iPhone 11 Pro Max上手試】最新iPhone 11及Pro Max系列早已入手，今次先為大家深入評測最強旗艦iPhone 11 Pro Max，由開箱、拍攝、性能多方面評測，看看新機是否值得入手。

Apple iPhone 11 Pro Max身為11系列中的旗艦手機，看規格而言無論在拍攝、性能都比上代出色，下文先為大家由開箱、外觀、拍攝功能、效能及續航力多方面評測。

午夜綠iPhone 11 Pro Max開箱試玩（林勇攝）

iPhone 11詳細評測（按此前往）

1. iPhone 11 Pro Max：新機開箱

今代iPhone 11 Pro／Pro Max外箱設計雖然同以往差不多，手上的Midnight Green午夜綠iPhone 11 Pro Max就以黑色外盒包裝，打開便可以看到其3鏡頭的磨砂玻璃機背。再拎出來睇，便會發現今代比上代或11進步的地方，便是今次「終於」配18W Type C輸出的變壓器，以及Type C的Lightning線，方便用家可以快充速電（30分鐘充約50％電量）。

新機拎上手，因為機底由前作的光面玻璃改為磨沙玻璃，而蘋果logo則透出玻璃底下的銀色反光，令新機更感高貴。加上改為磨沙玻璃後，不易印上手指紋。而Midnight Green午夜綠新色，在之前發布會中已經見過，如果不拍埋太空灰色的iPhone XS一起看，感覺較似「灰黑」色，但在陽光下觀看，便會看得出其深綠色的機身，非常漂亮。

+ 5 + 4 + 3

2. iPhone 11 Pro Max：3鏡拍攝

接下來最重要是實測其「3鏡頭」的拍攝功能，其實它與iPhone 11的鏡頭完全一樣，Pro Max只是多了支XS已登場的長焦距2x 52mm zoom鏡。兩機都新加入了13mm Ultra Wide鏡頭（13mm F2.4 120度），可以拍攝出超廣闊大環境的影像，無論影相或拍片都有不錯的效果。

更多iPhone 11／11 Pro Max 拍攝試相Sample（按此前往）

．超廣角鏡頭測試

就在中環摩天輪對出的位置，試拍3支鏡的質素，可以看到如果用主鏡頭（26mm）拍攝的角度只可以看到摩天輪的本體，而相同的位置以Ultra Wide鏡頭拍攝，就可以一覽整個嘉年華遊樂場以及後面IFC等建築物，而4角的變型亦不算嚴重。

而長焦距2x 52mm zoom鏡光圈亦都由上代的F2.4加大至F2.0，更多光線進入感光元件內，相片的質素當然亦都有所提升。試zoom 2倍拍摩天輪時，影像十分銳利清晰，效果不錯。而且，3個鏡頭拍攝的顏色、色溫及對比度等都非常接近，不會像一些Android手機多鏡頭拍攝時，轉鏡後拍攝相片質素效果完全不同。

以下試相可點圖放大

Ultra Wide鏡頭拍攝（林勇攝）

．Night Mode長曝光拍攝

今代iPhone 11系列除了加入了Ultra Wide鏡頭外，新加的Night Mode拍攝亦都是重點功能之一，這便是靠延長曝光時間，於昏暗或低光度的環境下仍然可以拍攝夠光的照片。其實此功能早在一些Android手機上已見，今次加入iPhone上可算是「順應潮流」而追加的功能。

系統會自動偵測用家拍攝的環境是否太暗，然後便會自動啟動（可手動調節）Night Mode拍攝，因為需要時間曝光，因而用家拍攝時需要穩定手持數秒（手持拍攝最長大約3－5秒，如落腳架更可長至10秒），以及拍攝對像不動才有好的效果。

以下測試相片，可以看到如沒有開啟Night Mode，無論環境及人物都非常黑。當開啟了Night Mode後，整體相片光亮了很多，人物樣子細節重現，雜訊亦不多，效果相當討好。

當系統感應光線不足地方拍攝時，便可以啟動Night Mode（左下角icon），而且可以手動設定曝光時間。（林勇攝）

．更多的人像拍攝功能

由iPhone 7開始加入的人像拍攝功能，今代再加入新的效果，這便是「高色調舞台燈光」效果，這個與一般全黑的「舞台燈光」相反，變為背景全白，人物樣子黑白色調更強烈的效果，都幾有趣。另外，因為iPhone 11 Pro Max比11或以往iPhone多一支鏡頭，因此人像拍攝亦都可以選擇1x的標準鏡或2x長焦距鏡頭拍攝，同一距離想「大頭」、「半身」人物照都更有彈性。

．前鏡自拍Slofie

今代前置鏡頭由上代的700萬像升級至1200萬像，質素當然有所提升。最特別是新加入自拍慢動作拍攝模式「Slofie」，可以自拍1080p 240fps影片，玩味十足。不過用來拍短片擺FB、IG呃like還好，但實用性就不算太高。（可參看測試影片）

1200萬像素鏡頭，自拍質素更高

．全新操作介面

影相功能大躍進，就連拍攝介面都有改良，首先是變焦輪盤操作標記更清晰易睇；在影相模式時，按死快門鍵由以往的連拍，會變為「拍片」操作，同時手指拉向右邊便會鎖定拍片，操作都頗人性化，但都要些少時間適應。

全新的操作介面

3. iPhone 11 Pro Max：超強效能

iPhone 11及11 Pro Max兩機都配置了最新的A13 Bionic處理器，以及4GB Ram記憶體，官方指速度比上代A12快20%、慳電30%。記者以「Antutu」跑分測試，兩機大約取得40萬分，比起上代XS的35萬分，高近15％。

iPhone 11（左）及11 Pro Max（右）的跑分

．屏幕比併

屏幕方面，11只是用回上代XR Liquid Retina，解像度為1792 x 828 像素、326 ppi；11 Pro Max的Super Retina XDR屏幕，則2436 x 1125 像素、458 ppi，而且更對應HDR顯示，後者質素當然較高。不過不拍埋一齊睇，其實11的Liquid Retina屏幕，效果都算不錯，合格有餘。

iPhone 11（上）及iPhone 11 Pro Max（下）在播放John Wick 3時的表現（林勇攝）

．雙卡及AirDrop加速

上代不少用家遺憾便是只有XR及XS Max只有雙卡雙待功能（XS只有單卡加eSim），今代Apple三款機都配備雙卡雙待功能，對於有多sim的用家、或時常中港兩地走的用家就更方便。不過會有人問，今代三機與國內的iPhone 11系列型號完全相同，那個人資料會否「送中」呢？其實用家亦不需要太擔心，因為會因應用家Apple ID的登記地區而傳送資料，如果大家是用國內Apple ID才會將資訊上傳至國內iCloud server之內（詳情可參考此文）。

另一方面，今代iPhone 11系列新加入U1晶片，以超寬頻技術配對及傳送速度更快。測試時將一條500MB影片，由iPhone 11 Pro Max傳去iPhone 11只需要8秒左右就完成；傳送去舊XS Max則要大約11秒才完成，真是快了很多。

iPhone 11 Pro Max對應雙卡

4. iPhone 11 Pro Max：電池續航

始終新機只是到手幾天，仍未有非常準確的電量測試報告，暫時得知iPhone 11的電池容量為3,110 mAh、iPhone 11 Pro Max為3,969mAh，比起上代XS Max的3,174 mAh高出近20%。那究竟實際使用時又如何？記者暫時兩天的使用體驗下，發覺11 Pro Max的續航大幅提升很多（官方指多5小時使用時間）！記者一整天使用，上網、睇片、打機等，由早上9時至夜晚9時，用足一日仍有2-30％電量。比起很多Android旗艦手機耐力更強更長氣。

今代iPhone 11 Pro Max 升級的地方都相當多，尤其在拍攝方面，更趨向專業化，3鏡拍攝質素十分高，而且在轉換鏡頭拍攝時幾乎無縫轉接，這方面其他Android手機仍未追及。雖然今次iPhone 11 Pro Max各項新加的功能，某程度上只算是「追落後」，例如Ultra Wide鏡、Night Mode拍攝等早已經在不少Android機上看到，但明顯比其他對手將這些功能「磨研」得更好。超強性能配以更漂亮、更好手感的機身，可算是多代iPhone而言最出色之作，如果用iPhone X或之前的手機，點都值得升級。

究竟揀11定11 Pro Max？可以再參考另外一篇iPhone 11上手玩評測文章。

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（即按）