iPhone 11 Pro Max再拆　iFixit破解相機2GB RAM、反向充電之謎？

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iPhone 11系列開賣，繼上周有越南手機經銷商率先拆解iPhone 11 Pro Max後，著名手機維修資料網站iFixit也把iPhone 11 Pro Max放到「手術台」上「解剖」，結果再有新發現。

iFixit拆解結果看，提供更多容量的L形3969 mAh電池雙層主板後置三鏡頭被固定在一起等，與越南手機經銷商的拆解結果相同。

準備好看iFixit拆解iPhone 11 Pro Max了嗎？（iFixit圖片）

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至於傳聞iPhone 11 Pro系列有相機專屬的2GB RAM，iFixit指相機部分在常規組件外，沒發現額外硬體，相信沒有專用的RAM。

（iFixit圖片）

反向無線充電則仍是疑問。iFixit在iPhone 11 Pro Max主電池接頭外，發現第二個新接頭，而在第二個接頭沒插上時，手機可以透過Lightning充電，但不能觸發無線充電。

不過Apple支援文檔提到，iPhone 11 Pro系列包含用於監控電池性能的硬件，這亦可能是第二個接頭出現的原因。

iFixit圖片

值得一提的是，越南手機經銷商早前除了拆解iPhone 11 Pro Max，同時比較了iPhone 11 Pro Max與iPhone XS Max於硬件上的分別，詳情請瀏覽以下報道：

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