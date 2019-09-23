【估你唔到】iPhone 11 Pro速度測試輸XS　原因竟是iOS 13？

Apple（蘋果）聲稱iPhone 11系列搭載的A13 Bionic處理晶片，CPU或GPU運算效能比上代A12 Bionic提升20%，不過實際測試結果令人大跌眼鏡，iPhone 11 Pro於速度上竟然不敵iPhone XS，而且最多相差近30秒，原因是因為iOS 13？

YouTube頻道「EverythingApplePro」以iPhone 11 Pro、iPhone XS及iPhone X進行App啟動速度測試，讓三部手機以相同步驟開啟一系列App。該測試共兩輪，主要考驗考驗處理器、RAM讀取速度能力。

準備測試iPhone 11 Pro、XS及X的速度了。（「EverythingApplePro」YouTube截圖）

首輪無懸念下，由iPhone 11 Pro以3分17秒成績，1秒領先iPhone XS（3 分 18 秒），iPhone X則以4分23秒落後。

第二輪結果卻出人意料，iPhone XS以總成績5分21秒力壓iPhone 11 Pro的5分49秒，兩者相差近30秒。iPhone X則大落後，總成績為 7 分 27 秒。

最後結果出乎意料。 （「EverythingApplePro」YouTube截圖）

從規格上看，iPhone 11 Pro、iPhone XS都是4GB RAM，運行iOS 13，而前者配備最新的A13處理器，後者則是A12，理論上前者應表現更好，但今次測試結果不似預期，外媒「9to5mac」估計iOS 13可能有一些bug會影響iPhone 11系列，導致無法徹底發揮效能。

iPhone 11 Pro搭載最新的A13 Bionic處理晶片，實際測試結果卻令人大跌眼鏡。（Apple圖片）

「9to5mac」又提到，今次測試包括打開針對iPhone 11系列重新設計的蘋果相機App，該App或會比之前版本使用更多內存，影響效能。

不過買了iPhone 11系列的果迷毋須擔心，事關Apple明天（9月24日）就會推出iOS 13.1，相信會改善iOS 13的bug，屆時再來iPhone 11 Pro的「復仇戰」吧！