Bose NCH 700s實戰一個月評測：消噪效果再度提升更高層次

Bose一向都是消噪耳機專家，早幾年的QC35系列耳機已經叫好叫座，如今推出最新Bose NCH 700s，機身設計與QC35系列完全不同外，究竟功能、實戰使用效果與前代又有什麼不同？記者入手後個零月，為大家作實戰評測。

記者正是一個用了Bose耳機數年的用家，之前QC35II耳機幾乎機不離身，不單聲靚，而且消噪功能比起坊間很多不同品牌的「降噪耳機」出色，因此無論工作或行街聽歌，除了AirPods外，QC35II便是記者聽歌的必然選擇。最新推出700s，外型設計完全不同，究竟配戴上耳舒適嗎？音質又如何？最重要的消噪效果比前作又幾大進步？

Bose 700s充滿一次電可使用長達20小時，任何長途機都夠用（林勇攝）（林勇攝）

剛好這個零月，飛了美國及其他國家數次，在機上工作、休息時一個好的消噪耳機尤其重要。先講最重要的消噪效果，明顯今次Bose將消噪效能再推高一個層次，它使用全新數碼訊號處理技術，以耳機內多個收音咪即時測量比較，而產生相反的消除信號，最高達10級的降噪功能，效果比QC35II更好。在飛機上一開10級最大降噪，立刻聽不到飛機上嘈雜的聲音，不同的雜聲都可以完全消除，靜靜地享受音樂或機上電影娛樂。還有，它的耳綿更前代更柔軟適舒，配合新設計的外型，戴上耳連續聽數小時都都不會辛苦侷促。

論音質，與上代其實感覺分別不太大，高中音分辨率、人聲分析力都不錯，只是略嫌低音未夠力，只是消音效果好，令用家更可以集中精神投入音樂世界之中。

另外，今次廠方終於跟隨「大潮流」，於耳機殼上配備觸控功能，可以在右邊的外殼上向前或向後撥，便是聽下一首或前一首歌曲、向上下撥則是音量操控，比起前作實體鍵操作更易更方便。

功能方面，除了主打強大的消噪能力外，對應Google Asistance、Siri的操作外，耳機收音咪辨識人聲方面比上代亦見進步，可清晰接收語音指令外，電話語音亦比上代不錯。新機更內置體感感應，利用對應Bose AR的App，便可以因應用家定位來收聽切合其所在位置的聲音內容（例如導航或地方介紹等），不過暫時對應Bose AR的app並不太多，或者將來會更有實用性。

今次Bose 700s使用全新的App「Bose Music」，原意是希望可以一個app一站式操作聽歌、耳機設定等，可是配對時記者困難重重，配對了手機藍牙時，app又看不到耳機，就算app偵測到耳機，但手機沒有WiFi狀態下，又不能啟用（已有流動數據網絡都不行）。花了不少時間才成功與app配對，相信這是記者對耳機最大的不滿。

Bose NCH 700s vs QC35II （林勇攝）