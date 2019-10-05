【硬過iPhone 11？】60米摔落不死運作如常　邊款iPhone咁勁？

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

Nokia 3310「金剛不壞」機神地位可能要被iPhone取代了，事關有一部iPhone 6S Plus從60米高空摔落地面，運作仍能大致如常，更拍下了摔落畫面，神機之名當之無愧。

事緣攝影師Haukur Snorrason去年（2018年）8月駕駛小型飛機，在冰島上空打開窗拍攝冰河美景，突然遇上強風吹襲，其iPhone 6s隨即從高空摔落。

（Haukur Snorrason圖片）

他之後到可能掉落地點搜索，還找附近居民幫手，可惜無功而還，自己也打定輸數。

豈料上月14日即13個月後，有人發現失落了的iPhone 6S Plus，並告知Snorrason，令他喜出望外。

神奇的是，這部經歷60米高空掉落及嚴寒天氣的iPhone，不單未有粉碎，而且除了收音咪外，大致運作正常，上網、收發照片影片等完全無問題。

（Haukur Snorrason圖片）

Snorrason估計，其手機因剛好跌到厚30厘米的苔蘚上，提供緩衝效果，加上手機殼有一定保護作用，造成這次奇蹟。

iPhone 6S Plus這次奠定了神機地位，不果蘋果目前已再沒生產iPhone 6S Plus。當然，其後世代也不遑多讓，其中iPhone 11 Pro及iPhone XS Max的摔落測試可看以下報道：

iPhone 11 Pro 實機測試！超硬玻璃真係咁勁？某零件跌極都無事

【摔落測試】三星Note 10 plus對決iPhone XS Max邊部硬？

拆解iPhone電池損耗之謎　教你簡單6招延長手機電池壽命
【手機安全攻略】教你4步鎖SIM卡防被盜發假帖　失魂魚救星
【高危地區活動神器】必備「報平安」程式　無網絡都可求救
【日本旅遊攻略】電子支付積分回贈　Suica西瓜卡登記儲分教學
AirPods Pro 新一代今年推出？　官方圖示之後概念設計圖現身
iPhone SE 2料2020年初推　最強分析師郭明錤：A13處理器 3GB RAM
華為 Mate 30 安裝 Google 服務秘技　原來涉走後門已無法再用
臺灣觀光局闢謠：香港特區護照仍可申請入台證　新表格填寫教學
華為CEO一句話激嬲小米爆隔空罵戰　聯想副總裁神回KO雙方
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。