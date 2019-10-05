【硬過iPhone 11？】60米摔落不死運作如常　邊款iPhone咁勁？

Nokia 3310「金剛不壞」機神地位可能要被iPhone取代了，事關有一部iPhone 6S Plus從60米高空摔落地面，運作仍能大致如常，更拍下了摔落畫面，神機之名當之無愧。

事緣攝影師Haukur Snorrason去年（2018年）8月駕駛小型飛機，在冰島上空打開窗拍攝冰河美景，突然遇上強風吹襲，其iPhone 6s隨即從高空摔落。

（Haukur Snorrason圖片）

他之後到可能掉落地點搜索，還找附近居民幫手，可惜無功而還，自己也打定輸數。

豈料上月14日即13個月後，有人發現失落了的iPhone 6S Plus，並告知Snorrason，令他喜出望外。

神奇的是，這部經歷60米高空掉落及嚴寒天氣的iPhone，不單未有粉碎，而且除了收音咪外，大致運作正常，上網、收發照片影片等完全無問題。

（Haukur Snorrason圖片）

Snorrason估計，其手機因剛好跌到厚30厘米的苔蘚上，提供緩衝效果，加上手機殼有一定保護作用，造成這次奇蹟。

iPhone 6S Plus這次奠定了神機地位，不果蘋果目前已再沒生產iPhone 6S Plus。當然，其後世代也不遑多讓，其中iPhone 11 Pro及iPhone XS Max的摔落測試可看以下報道：

iPhone 11 Pro 實機測試！超硬玻璃真係咁勁？某零件跌極都無事

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