iPhone Safari資料疑送中？Apple 官方聲明：香港台灣無此事

早前外媒發現Apple Safari的私隱聲明中透露其「欺詐網站警告」功能，除了Google外，或會向騰訊安全瀏覽發送數據，從而引起不少iPhone用家對個人資料會否「送中」而憂慮。Apple很快就此「疑問」作出聲明，澄清香港、台灣用家的資料絕對沒有「送中」。

Apple對早被指「Safari與私隱政策」之中如啟用「詐騙網站警告」功能後，Safari可能會把從網站地址計算出的資料傳送予「Google安全瀏覽」和「騰訊安全瀏覽」，亦列明相關供應商「也可能會記錄你的IP地址」。

對此香港01向Apple查詢後，得到以下的回覆：

Apple通過Safari Fraudulent Website Warning（Safari詐騙網站警告）保護用戶隱私和數據，該功能可標記已被識辨的詐騙網站。啟用此功能後，Safari會根據已知詐騙網站列表檢查網站URL，並當用戶到訪懷疑是詐騙網站的URL時對用戶顯示警告訊息。在這過程中，Safari會從Google接收了一個已識辨為詐騙網站的列表。區域設定為中國大陸的設備將從騰訊接收詐騙網站列表。用戶到訪的網站的URL絕對不會與傳送予安全瀏覽供應商，用戶亦可隨時自行關閉這項功能。 Apple回應香港01查詢時回應