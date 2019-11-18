Bose Frames Alto 評測：黑超與耳機二合一、實用與靚聲得到平衡

Bose推出的耳機或喇叭音響都有不少fans，估不到最近推出一副BOSE FRAMES ALTO「太陽眼鏡」，更與「耳機」合而為一，究竟同坊間其他標榜「耳機＋眼鏡」有何分別呢？配戴感如何？音質又掂不掂？立刻上手試玩評測。

眼鏡配以耳機的組合其實不是「新鮮」事物，早前曾經有不少「眾籌」產物都是以此概念推出，可是試玩過大都質素一般，最主要問題是「外形老土」、「音質不行」、「配戴感太差」等。而Bose當初公布推出Bose Frames Alto，以太陽眼鏡配耳機的產物，都有一點點擔心。但實物上手後，又發覺比想像中出色。

Bose Frames Alto配戴感覺跟一般太陽眼鏡無異（林勇攝）

首先Bose Frames Alto以不會過時、亦都十分務實的「方框」設計，而且鏡框及眼鏡臂不算太大太重，戴上鼻樑及掛上耳朵時不累贅，跟戴一般太陽眼鏡的感覺差不多。

鏡身外形不俗，那音質又如何呢？在眼鏡臂位置內置多個小型喇叭，戴上後便可以收聽到藍牙連接裝置內的音樂，音質比起其他的「眾籌產物」出色得多，同不單保持了Bose一貫的高質音質，高中音的表現都非常不錯，亦都聽得出其層次感，當然跟其他如「QX35II」或「NC700」比較下，低音方面表現稍點「力不從心」，但已經算是非常不錯。其「開放式喇叭」的設計，可讓用家一邊聽音樂，亦都可以聽到外界聲音，與四周保持聯繫。

附送的眼鏡盒十分硬淨，方便攜帶。（林勇攝）

不過完全沒有隔音的設計下，不少人擔心漏音情況會否很嚴重。在試聽時，調校至60％左右音量時，始終因為聲音輸出的角度關係，漏音情況不算太嚴重，其他人需要靠得很近才略為聽到一點點聲音，效果還令記者滿意。

除了聽歌外，還可以用作藍牙免提handfree之用，用作通話之用，收音效果算是不過不失，感覺聊勝於無。用家亦可以按眼鏡臂上的單獨按鈕，來呼喚出Apple Siri或Google Assistant，但沒有按鈕來調節音量就有點不便。防水方面，它只有IPX2防滴水保護，一般流汗或雨滴都沒有問題，但水上活動或游泳等就避免配戴了。另外還有一個缺點，就是它電量大約只可以連續收聽音樂3.5小時，而且需要專用充電線才可以充電，不足以一整天使用。

+ 3 + 2

方框設計尚算型格（林勇攝）

整體而言，Bose Frames Alto無論太陽眼鏡（鏡片可阻擋高達 99% 的 UVA/UVB 紫外線）、鏡框用料質素及耳機音質都非常不錯，而且用家亦可以自行拆除太陽眼鏡鏡片，配上其他近視、遠視等鏡片使用，只約售千六亦都算非常抵玩（一般名牌太陽眼鏡都不止這個售價），只是電量太少就可惜一點。

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