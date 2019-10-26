GeChic 1306H 可攜式螢幕評測：USB-C 一插即用旅遊公幹極方便

旅遊公幹很多時都會帶上手提電腦，隨時在外地處理工作事務或玩遊戲。不過，手提電腦只有一個螢幕，難以做到多工處理，每次在外地都想念家中的 duo 螢幕。由於用家的需求，一些可攜式螢幕就應運而生，筆者今次評測的就是最新的 GeChic On-Lap 1306H，看看能或解決雙螢幕的實際需要。

機身極輕方便攜帶

在討論硬件前，先說一下 1306H 的外觀和便利性，作為一隻攜帶出街或到外地的螢幕，可攜性不足就已經沒有討論下去的價值。1306H 淨用 670g，放在背包和行李箱時負擔也不算大。隨包裝更會送一個保護蓋，當沒有使用時，只需要打開磁石扣反轉螢幕，即可避免弄花。使用時，也可以當作螢幕的支架，背面無段式支架，可調整 40 至 80 度視角，無論在攜帶和使用也帶來極大的便利。

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USB Type-C 一插即用

1306H 沒有電池，因此不用充電，使用時可以直接用 USB Type-C 取電。同時，搭載USB Type-C (Alt DP Mode)輸入，採用 DP 1.2 版本，只要手機或電腦支援的 Type-C 插口支援Alt DP Mode，就可以直接把畫面輸出到螢幕上。不過，手機的Type-C 插口不能供電，要另外插電源，1.6A 超低電耗下，行動電源亦足夠供電使用。如果手提電腦沒有 Type-C 的話，也可以用 HDMI 連接，但同樣要另外使用 USB 供電。用家可以把 1306H 當作延伸螢幕，或雙螢幕的鏡像模式，同步手提電腦畫面，在不同環境下靈活使用。

當作 Switch 螢幕，剛好達到 FHD 60Hz 水平，不過仍要使用 docking（陳錦洪 攝）

旅遊公幹打機也螢幕

1306H 可以使用利用 HDMI 連上 PS4、Xbox One、Switch、迷你紅白機，等家用機，筆者嘗試在 1306H 上遊玩 Switch。可是，遊玩 Switch 時，也是用上 docking，等於要多帶一個配件出外，在 13.3 吋螢幕下遊戲，或者部分玩家會選擇直接用 Switch 螢幕。比較好的就是，FHD（1080p） 60Hz 的表現不俗，遊玩時沒有閃爍和延遲的情況。公幹需要兩個螢幕方便工作時，公餘當作娛樂也不錯。

GeChic 1306H 價錢為 $1999，在可攜式螢幕內屬中下價位。不過對於 Macbook 用家來說，可能 iPad 的 Sidecar 功能更方便。筆者認為 1306H 唯一的不足，就是沒有觸控功能，例如與同事或客戶分享螢幕開會時，只有一方能操作畫面。這一點會比 iPadOS 的 Sidecar 比下去，同時也是將來推出的可攜式螢幕要應付的一個問題，畢竟 Macbook 的用戶為數不少。