CASETiFY DHL 50 周年限量版手機套 新貨網店上架．搶手開賣

DHL x CASETiFY 手機套上年首度合作推出，就引來潮人追捧旋即售罄。今年適逢 DHL 50 周年，兩大品牌再度合作推出聯名限量版配件，而且更包括 iPhone、Samsung 手機套、Apple Watch 錶帶及 AirPods 套等產品。唔想再錯過？今次開賣要即搶！

DHL x CASETiFY 限量版產品將會在 2019 年 10 月 24 日 12 時起，在 CASETiFY 官網及全球各門店同時發售，總數共 300 套的限量版收藏盒套裝。2019 年是 DHL 成立 50 周年，今次 DHL x CASETiFY 產品的設計亦分別推出以 1969 年 DHL 成立當年的復古包裝標籤設計及 2019 年現代版 DHL 設計 2 種款式，用家可以印上自己的蠹屬貨運單資料，令保護套十足一件即將派遞的貨件。

DHL x CASETiFY 50 周年限量版產品分別以 1969 年（左）及 2019 年 DHL 包裹作為設計概念。（CASETiFY）

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2018 年 DHL 與 CASETiFY 的首度合作，產品在 72 小時內就全面售罄，相信今次要入手亦非易事。DHL x CASETiFY 系列將分數個階段限量發售，每階段產品都將加入獨特的設計。而 10 月 24 日開賣的 300 套限量版收藏盒套裝內，每套均有一款 DHL x CASETiFY 系列產品、iPhone 手機殻及手機袋。而今次 DHL x CASETiFY 系列除了 iPhone 手機套外，更包括 Samsung 手機保護殻、透明（TPU）Apple Watch 錶帶、AirPods 套、 手機袋和無線充電板；將會在 CASETiFY 官方網站及位於中環置地廣場 B28 號鋪的 CASETiFY STUDiO PopUp Landmark 中發售。

連結：DHL x CASETiFY 系列官方網站