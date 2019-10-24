中國MEIZU魅族手機16T低藍光認證涉造假　德國機構：無通過測試

中國手機廠商魅族（MEIZU）昨日（10月23日）在北京發表大熒幕娛樂旗艦手機16T，標榜「玩出我的熱愛」。手機亮相後，魅族熱度的確有提升，但原因是其聲稱的認證，被德國萊茵認證機構踢爆造假。

今次魅族16T重點之一，是搭載了6.5吋FHD+的E3 AMOLED熒幕，並聲稱它通過了認證機構德國萊茵「低藍光認證」。

（魅族官網）

之前已有多個研究顯示藍光對人眼及腦部的傷害，故若真的「低藍光」，確實相當護眼。

只看官方說明，本來也沒有什麼地方惹人懷疑，惟現實往往比電視劇更戲劇化。

就在魅族發布會結束後一個小時左右，德國萊茵於微博發聲明，強調魅族16T未有通過其認證，產品上認證信息也未獲得官方授權，該機構將進一步採取法律手段處理。

珠海市魅族科技有限公司於2019年10月23日發布的魅族16T產品整機，並未通過德國萊茵TÜV 的任何相關測試及認證，魅族16T的發布會、官網、產品包裝上標註的認證信息也均未獲得德國萊茵TÜV官方授權，我們將進一步採取法律手段處理該問題。 德國萊茵TÜV大中華區

魅族暫未回應事件，官網則仍有相關介紹。翻查發布會片段，魅族談到16T有「真‧硬件級防藍光」時，背景畫面有大大個德國萊茵認證logo，官網目前顯示的圖片，則縮小了德國萊茵認證logo放在左上角，未知是否其應對方法。

講回16T規格，外形上沒有太大變化，而16T搭載高通（Qualcomm）Snapdragon 855 處理器，配備UFS 3.0儲存晶片，以及4,500 mAh電池。惟這電池只支援透過USB-C進行18W充電，於現今市場而言，速度有點不夠看。

鏡頭方面，16T配置了1200萬像素主鏡頭、800萬像素超廣角鏡頭和500萬像素人像鏡頭，前置鏡頭則達1600萬像素。

更多16T功能請看下圖（點小圖放大看）：

+ 5 + 4 + 3

魅族16T分為 6 GB RAM + 128 GB儲存、8 GB RAM + 128 GB儲存和8 GB RAM + 256 GB儲存三個型號，分別售人民幣1999元（港幣約2214元）、2299元（港幣約2546元） 和2499元（港幣約2768元）。